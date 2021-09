Dopo la caduta dell’ultima provincia ribelle del Panjshir, i talebani ormai controllano tutto il Paese e si preparano a formare un governo.

Il Panjshir era l’ultima provincia che i talebani ancora non controllavano. Dopo alcuni giorni di combattimenti piuttosto intensi però la regione è stata espugnata e lunedì in una conferenza stampa a Kabul Zabihullah Mujahid, il portavoce dei talebani, ha detto che «con questa vittoria, il nostro Paese è del tutto fuori dal pantano della guerra» e ha assicurato agli abitanti della provincia che i loro diritti saranno rispettati.

I ribelli del Panjshir hanno perso la loro capitale ma continuano a combattere nelle altre città minori, ma le possibilità di riconquistare la regione, senza aiuti esterni, sono molto basse. Massoud, il leader dei ribelli, tramite i social media ha inviato un appello a tutti gli afghani a ribellarsi contro il regime e ha anche condannato la comunità internazionale, che anziché aiutare la resistenza afghana, sta fornendo «legittimità politica» al regime talebano.

In queste ore i talebani stanno concludendo le trattative interne per la nascita di un nuovo governo nazionale che dovrebbe rappresentare le varie etnie del Paese e che dovrebbe includere anche le donne. Non è esclusa la possibilità che del nuovo governo possano far parte i due ex leader politici attivi nei governi precedenti: Hamid Karzai, il primo presidente del paese dopo l’invasione degli Stati Uniti, e Abdullah Abdullah.

Nel Paese intanto dilaga la paura dei nuovi governanti: le strade sono deserte e le donne sono a casa. Una speranza arriva delle circa 60 donne che hanno protestato a Kabul, marciando verso il palazzo presidenziale. Sono le figlie del nuovo Afghanistan che rifiutano la sottomissione, ma i talebani le hanno represse con le bastonate. «Non ci chiuderanno più in casa» ha detto al Corriere della Sera Fawzia Wahdat, giovane attivista e giornalista. I talebani intanto cancellano i cartelloni pubblicitari con le immagini di donne, nel nome della Sharia, la legge religiosa, secondo l’interpretazione oscurantista talebana.

