L’Italia recupera posizioni nella classifica del medagliere olimpico a Tokyo 2020: sono 29 finora, di cui 5 ori, l’ultimo oggi con Tita e Banti nella vela. In testa: Cina, Usa e Giappone.



Mancano ancora diversi giorni alla fine dei Giochi Olimpici e l’Italia ha già superato il numero di medaglie conquistate a Rio nel 2016 e a Londra nel 2012. Il record assoluto italiano è quello di Roma 1960, quando gli Azzurri conquistarono 36 medaglie, un numero che potrebbe essere superato in queste Olimpiadi 2021. Finora infatti, l’Italia ha conquistato 29 medaglie, di cui 5 ori. Dopo la medaglia d’oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo e Rodini-Cesarini nel doppio pesi leggeri di canottaggio femminile, sono arrivati anche gli ori di Jacobs nei 100 metri, Tamberi nel salto in alto e, oggi, Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela. Ieri invece è stato il giorno di Vanessa Ferrari che ha emozionato tutti con l’argento nella ginnastica artistica.

Una coppia tutta d’oro! ✨🥇✨ Sul gradino più alto del podio con i dominatori della classe dei catamarani volanti Nacra 17 Ruggero #Tita e Caterina #Banti! 💙#ItaliaTeam #Tokyo2020 #Sailing @federvela pic.twitter.com/aJTg2eYVUM — CONI (@Coninews) August 3, 2021

In testa alla classifica generale ci sono la Cina, al primo posto, e poi Stati Uniti e Giappone. (Foto copertina © CONI – via Twitter)



Il Medagliere italiano

Medaglie d’oro



Vito Dell’Aquila (taekwondo, -58 kg)

Valentina Rodini e Federica Cesarini (canottaggio, pesi leggeri)

Gianmarco Tamberi (atletica, salto in alto)

Marcell Jacobs (atletica, 100 metri)

Ruggero Tita e Caterina Banti (vela, classe Nacra 17)

Medaglie d’argento

Luigi Samele (scherma, sciabola)

Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo (nuoto, 4×100 stile libero)

Diana Bacosi (tiro a volo, skeet)

Daniele Garozzo (scherma, fioretto)

Giorgia Bordignon (sollevamento pesi, 64 kg)

Aldo Montano, Luca Curatoli, Enrico Berrè e Gigi Samele (sciabola a squadre)

Gregorio Paltrinieri (nuoto, 800 stile libero)

Mauro Nespoli (tiro con l’arco)

Vanessa Ferrari (ginnastica artistica, corpo libero)

Medaglie di bronzo

Elisa Longo Borghini (ciclismo su strada, prova in linea)

Odette Giuffrida (judo, -52 kg)

Mirko Zanni (sollevamento pesi, 67 kg)

Nicolò Martinenghi (nuoto, 100 rana)

Maria Centracchio (judo, -63 kg)

Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio (scherma, spada a squadre)

Federico Burdisso (nuoto, 200 farfalla)

Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino (canottaggio, 4 senza)

Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta (canottaggio, doppio pesi leggeri)

Martina Batini, Erika Cipressa, Arianna Errigo e Alice Volpi (scherma, fioretto a squadre)

Lucilla Boari (tiro con l’arco)

Simona Quadarella (nuoto, 800 stile libero)

Irma Testa (boxe, pesi piuma)

Antonino Pizzolato (sollevamento pesi, -81 kg)

Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi (nuoto, 4×100 misti)

La classifica generale

Cina 32 oro, 21 argento, 16 bronzo (69 totali)

Stati Uniti 24, 28, 21 (73)

Giappone 19, 6, 11 (36)

Australia 14, 4, 15 (33)

Russia (ROC) 13, 21, 18 (52)

Gran Bretagna 13, 17, 13 (43)

Germania 8, 8, 14 (30)

Francia 6, 10, 8 (24)

Olanda 6, 7, 7 (20)

Corea del Sud 6, 4, 9 (19)

12ª Italia 5, 9, 15 (29)

Quanto valgono le medaglie

Il valore economico delle medaglie olimpiche varia di Paese in Paese e viene stabilito dai Comitati Nazionali. In Italia, il CONI ha stabilito un valore in denaro di 180mila euro abbinato alla medaglia d’oro, quella d’argento è di 90mila e quella di bronzo di 60mila euro. Le cifre sono lorde.