Decine di sit-in in tutta Italia hanno riempito le piazze per rispondere allo stop della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. A far naufragare il Ddl Zan al Senato, tra le urla e gli applausi del centrodestra, è stato il voto segreto dei 16 franchi tiratori a favore della “tagliola” richiesta da Lega e Fratelli d’Italia. E ieri, dal Colosseo a Roma, all’Arco della Pace a Milano, passando per Brescia, Mantova, Firenze e Palermo, la reazione delle associazioni per i diritti Lgbt+ non si è fatta attendere.

A Milano, in 10mila hanno gremito l’Arco della Pace, una manifestazione di protesta indetta da Sentinelli Milano, Arcigay e Coordinamento Arcobaleno. “Se mi chiedete se siamo sorpresi di trovarci qui in migliaia, io vi rispondo no”, ha detto dal palco il portavoce Luca Paladini. “Non siamo sorpresi: sospettavamo arrivaste a migliaia. Perché il sentimento di indignazione è comune. Eravamo vicini a portarci a casa una legge che ci avrebbe dato maggiori tutele e ce la siamo vista sfilare così. Hanno dato ancora di più forza, legittimazione a chi ci odia, a chi vive l’omosessualità come una malattia, a chi tratta i disabili in modo indegno”.

A Roma, centinaia di persone si sono radunate in via San Giovanni in Laterano, all’altezza di piazza del Colosseo, la cosiddetta ‘Gay Street’. Al sit in, poi diventato corteo che ha percorso tutto il viale fino a Piazza San Giovanni, sono intervenuti Alessandro Zan e Monica Cirinnà del Pd, Alessandra Maiorino del M5S e molti rappresentanti dell’associazionismo Lgbt+. Vladimir Luxuria ha detto: “Noi abbiamo paura dei trasformisti, dei traditori, dei falsi alleati, di Renzi, di Scalfarotto, di “Italia vile” e di tutti quelli che non hanno neanche permesso di votare articolo per articolo. Ma noi non ci arrendiamo”.



