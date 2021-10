Le Amministrative 2021 rafforzano la coalizione Conte – Letta: Manfredi a Napoli e Lepore a Bologna oltre il 62%, eletti al primo turno. Da Roma a Torino, il M5S perde dove corre da solo. Il centrosinistra vince quasi ovunque. Clamorosa sconfitta per il centrodestra.



Le elezioni amministrative 2021 premiano la coalizione di Giuseppe Conte ed Enrico Letta nata dall’alleanza tra il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle e sanciscono la disfatta delle destre. Sia a Napoli che a Bologna, è stato un vero trionfo al primo turno per i candidati giallorossi. A Napoli, Gaetano Manfredi ha vinto con il 63%. L’ex ministro dell’Università del secondo governo Conte è quindi sindaco e non sarà necessario il ballottaggio. Escono sconfitti Catello Maresca (centrodestra) con il 21,8%, l’ex sindaco Antonio Bassolino (8,2%) e Alessandra Clemente (5,5%).

Anche a Bologna si è imposto l’asse centrosinistra – M5S con il nuovo sindaco Matteo Lepore che ha travolto con il 62% Fabio Battistini (centrodestra) fermo al 29,6%.

L’asse centrosinistra – M5S porta a casa un altro importante risultato: andrà al ballottaggio a Varese, una delle storiche roccaforti della Lega, con candidato comune Davide Galimberti che è in testa con il 48% contro il 44,8% dello sfidante di centrodestra Matteo Luigi Bianchi al 44,8%.



Il M5S perde invece Roma e Torino e va male dove corre da solo. Secondo i dati definitivi, Roma boccia Virginia Raggi, quarta con il 19% dei voti (andranno al ballottaggio Michetti e Gualtieri), e a Torino la pentastellata Valentina Sganga non va oltre il 9%, ma la sindaca uscente Chiara Appendino non si è ricandidata (andranno al ballottaggio il candidato del centrosinistra Stefano Lorusso e Paolo Damilano del centrodestra).

(Leggi qui tutti i risultati definitivi)



La tornata elettorale premia così l’alleanza che ha sostenuto il governo Conte 2. Dati che fanno dire al presidente della Camera Roberto Fico (M5S): “E’ stata premiata la mia linea, mai più con la destra”. E su Napoli, in un’intervista rilasciata a Repubblica, afferma: “è un risultato che va oltre le mie aspettative. Ero convinto si vincesse al primo turno, ma numeri così alti erano impensabili. Dimostrano la forza di una persona autorevole e riconosciuta, che non ha mai urlato in campagna elettorale, ma ha parlato solo di temi. E la forza del progetto del Pd e del Movimento”.