Fuochi d’artificio, caroselli e maxischermi per il trionfo azzurro: dopo la partita, è stata una notte infinita di festa, ma anche di eccessi e incidenti.

Il presidente della Repubblica Sergio Matarella nella bolgia dei festeggiamenti sorride felice. Dopo la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra, la festa ha travolto ogni piazza d’Italia, tra caroselli, cori e fuochi d’artificio. La gioia ha conquistato anche le comunità italiane nel mondo, da Londra a Parigi. L’entusiasmo ha unito per una notte tutto lo Stivale, da nord a sud. Ma non è stata solo una serata di festa: incidenti ed eccessi hanno provocato a Milano 15 feriti di cui 3 in gravi condizioni e un 20enne ha riportato un trauma cranico, dopo essere caduto a causa degli effetti dell’alcol in piazza Sempione. Un morto in un incidente a Catania e un altro in un agguato nel foggiano, dove un pregiudicato è deceduto e un bambino di 6 anni è in coma. La polizia è intervenuta in assetto antisommossa in diverse città d’Italia. A Roma sono stati transennati diversi monumenti. A Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, un ragazzo è stato ferito con un’arma da taglio durante i festeggiamenti. Molti disordini si sono verificati anche a Londra.

Ecco alcune immagini della lunga notte italiana di festa e follia.