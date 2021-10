Ai ballottaggi, il centrosinistra a valanga a Roma e Torino: Gualtieri e Lo Russo al 60%. Ma i candidati progressisti vincono anche in molte città minori, da Latina a Cosenza. La Lega perde Varese, il centrodestra resiste solo a Trieste.



Una «Vittoria trionfale» la definisce il segretario del Pd Enrico Letta. Il centrosinistra ha vinto in quasi tutti i grandi comuni (e non solo) di questa tornata elettorale per le Amministrative 2021. Dopo Milano, Bologna e Napoli, conquistate già al primo turno con i sindaci Beppe Sala, Matteo Lepore e Gaetano Manfredi, anche Roma e Torino, governate fino ad oggi dal Movimento 5 Stelle, sono state conquistate dai candidati del Pd e dei suoi alleati.

A Roma, Roberto Gualtieri ha trionfato con il 60,2% sconfiggendo nettamente Enrico Michetti, fermo al 39,9%. «Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata, metterò tutto il mio impegno per onorarla», ha detto l’ex ministro dell’Economia del governo Conte.

A Torino ha vinto Stefano Lo Russo, che ha superato il 59,2% contro il 40,8% di Paolo Damilano del centrodestra. Torino era governata da Chiara Appendino che però non si è ricandidata.



Tra i grandi capoluoghi al voto, Trieste è l’unica città che resta a destra: Roberto Dipiazza è stato rieletto con il 51,3% dei consensi e ha battuto Francesco Russo del centrosinistra (48,71%).

Sono andati al voto anche diversi capoluoghi di provincia. Tra questi, la sfida più attesa e significatica è quella di Varese, città simbolo della Lega che ha sempre governato il comune dal 1993, ovvero da quando c’è l’elezione diretta del sindaco. Cinque anni fa Davide Galimberti era riuscito ad interrompere la lunga serie di giunte del centrodestra a trazione leghista. Galimberti fa ora il bis, staccando Matteo Luigi Bianchi di più di sei punti: 53,2% contro 46,8%.

Situazione simile a Latina: Damiano Coletta del centrosinistra (con il M5S) è confermato sindaco con il 54,9%, in una città storicamente di destra. Il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo è arrivato al 45,1%.



Il centrosinistra ha vinto anche a Savona (con Marco Russo al 62,25%), a Cosenza (Francesco Caruso è stato eletto con il 57,6%), a Isernia (Pietro Castrataro è sindaco con il 58,7%) e anche a Caserta (Carlo Marino al 53,7% ha battuto Gianpiero Zinzi, fermo al 46,3%). Benevento invece ha confermato sindaco Clemente Mastella, candidato di una coalizione centrista con Forza Italia, al 52,7% contro il 47,3% del candidato del centrosinistra Luigi Diego Perifano.