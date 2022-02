Il programma del governo per il contenimento della pandemia introduce nuove norme. Alcune regole sono già state alleggerite, come la quarantena nelle scuole, altre restrizioni sono in arrivo, come le sanzioni per i lavoratori over 50 non vaccinati. Ecco cosa cambia, da febbraio a giugno.

Super Green Pass illimitato

Da lunedì 7 febbraio è cambiata la durata del Green pass, che diventa illimitata per chi ha già ricevuto la terza dose di vaccino Covid e per chi, dopo aver completato il ciclo vaccinale primario (due dosi oppure una nel caso del farmaco di Johnson&Johnson) ha contratto il virus. Il certificato è valido sei mesi per chi è immunizzato con due sole dosi.

La nuove regole per la quarantena a scuola



La quarantena per gli studenti sarà di cinque giorni. La nuova misura si applica anche gli studenti che “alla data del 5 febbraio 2022 siano già sottoposti a quarantena senza che questa sia ancora cessata”. La cessazione dell’isolamento resta però condizionato dall’esito negativo di un test antigenico rapido o di un tampone molecolare.

Per quanto riguarda la scuola primaria, da 6 a 12 anni la Dad sarà prevista solo per gli studenti non vaccinati a partire dal quinto caso di positività accertato. La Dad avrà una durata di cinque giorni. Per la scuola secondaria la didattica a distanza è prevista solo per gli studenti non vaccinati. Dal secondo caso in poi chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi e i guariti da meno di 4 mesi può restare in classe. Chi non è vaccinato invece dovrà seguire le lezioni da remoto per cinque giorni.

11 Febbraio: mascherine e discoteche

Da venerdì 11 febbraio, non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto, una norma che era stata introdotta in occasione delle festività natalizie. Potranno riaprire anche le discoteche.

15 Febbraio: Super Green Pass al lavoro per over 50

Sarà necessario per tutti gli over 50 sia del settore privato che quello pubblico: senza Green Pass rafforzato non si perderà il posto di lavoro ma sarà sospeso lo stipendio e non si potrà accedere ai luoghi di lavoro. La multa prevista, in caso di controlli, varierà da 600 a 1500 euro.

1° Marzo: stadi al 75%



Dal 1° marzo la capienza degli stadi salirà al 75% e sarà fissata anche una data a distanza molto ravvicinata (si parla di due settimane) per raggiungere al 100%.

31 Marzo: scade lo stato d’emergenza

La scadenza dello Stato di Emergenza è prevista per il 31 marzo: da questa misura dipendono le norme come lo smartworking e quelle in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale. Ad oggi non sono previste proroghe. Il certificato verde rimarrà anche nel caso di mancata proroga dello stato d’emergenza, forse fino al 15 giugno.

15 Giugno: fine obbligo vaccinale?

A metà giugno terminerà l’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50, il personale sanitario e quello scolastico, le forze dell’ordine, i dipendenti esterni delle Rsa, salvo proroghe.