Domenica 31 agosto, torna l’evento prodotto da FACE Magazine.it che celebra l’indimenticato cantautore genovese, a 26 anni dalla scomparsa. Sul palco della Città dell’Altra Economia, i Faber Quartet ed altri ospiti, per un lungo omaggio a Fabrizio de André.

La Reazione

Torna a Roma Caro Faber – Una notte per De André, il concerto – evento divenuto in questi anni un appuntamento ormai irrinunciabile dell’Estate Romana. Domenica 31 agosto dalle ore 21,00, con apertura dello spazio alle 19, la Città dell’Altra Economia celebrerà l’indimenticato cantautore genovese scomparso l’11 gennaio 1999. Una serata speciale per un omaggio corale dedicato a Fabrizio De André, a 26 anni dalla morte, nel cuore dell’estate romana.

In foto: Faber Quartet

Poeta, musicista, intellettuale libero, De André ha dato voce agli ultimi, ai dimenticati, agli emarginati. “Caro Faber” non è solo un concerto, ma un invito a riscoprire il valore politico, umano e poetico di una musica che ha ancora molto da dire.

Sul palco di Testaccio Estate saliranno i Faber Quartet, con i musicisti Marco Pinto (voce e basso), Bruno de Benedetto (tastiere) Mimmo Condello (batteria), Peppe D’Agostino (chitarra), ed altri ospiti. Tutti gli artisti ripercorreranno il repertorio di Faber, interpretando le sue canzoni più amate.

L’evento è una produzione Testaccio Estate e FACE Magazine.it, con la direzione artistica e la regia di Mauro Orrico.



Biglietti gratuiti Sold Out

Biglietti disponibili su Dice: clicca qui

Testaccio Estate

Città dell’Altra Economia

Largo Dino Frisullo, 00153 Roma

testaccioestate.it

Evento Facebook

instagram.com/testaccio_estate