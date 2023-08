Domenica 3 settembre, per la prima volta a Villa Ada arriva “Caro Franco, Roma canta Battiato”, l’evento prodotto da FACE Magazine.it che celebra il cantautore siciliano. Dalle 21.30 sul palco: i Ferro Battuto, Lei e Mattia Rame. L’ingresso è libero.

La Redazione

Dopo il successo di “Caro Faber, Roma canta De André” con la doppia data del 23 luglio e del 27 agosto, arriva per la prima volta a Villa Ada Festival “Caro Franco, Roma canta Battiato”. Il nuovissimo evento, prodotto da FACE Magazine.it, debutta domenica 3 settembre nel celebre festival romano. Dalle 21,30 sarà una lunga serata, per celebrare uno dei cantautori più amati della musica italiana, scomparso il 18 maggio 2021, per un viaggio sentimentale nel ricchissimo repertorio musicale di Franco Battiato: i suoi brani più amati, come quelli meno conosciuti dal grande pubblico, saranno reinterpretati dalla band marchigiana dei Ferro Battuto, dalla cantautrice LEI – accompagnata dal musicista Simone Poca Matteucci – e dal cantautore Mattia Rame.

L’evento è una produzione Villa Ada Festival e FACE Magazine.it, con la direzione artistica e la regia di Mauro Orrico.

L’ingresso è libero (senza prenotazione).

In foto: i Ferro Battuto, Mattia Rame e LEI

Villa Ada Festival

Via di Ponte Salario 28, Roma

Evento Facebook