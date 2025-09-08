La Nazionale femminile di pallavolo ha vinto i Mondiali in Thailandia battendo la Turchia al quinto set. L’oro iridato arriva a 23 anni di distanza dall’ultima volta. Nella stessa giornata, Sinner ha perso agli US Open 2025, battuto da Alcaraz.

La Redazione

Dopo 23 anni, l’Italia è Campione del mondo nel volley femminile. Le azzurre di Julio Velasco, tornato ad una finale mondiale per la prima volta dal 1994, hanno portato a casa il secondo titolo iridato della loro storia, in un’interminabile finale a Bangkok, in Thailandia: 3-2 sulla Türkiye per trionfare ai Campionati del mondo 2025 di pallavolo.

Protagoniste assolute sono state Paola Egonu e Miriam Sylla. Fin dalle prime battute la tensione è stata alta, ma le azzurre hanno iniziato con il piede giusto, forti anche dei precedenti favorevoli (con gli ultimi quattro scontri con la Turchia vinti dall’Italia). L’Italia è riuscita ad avere la meglio solo nell’ultima parte, assicurandoselo con il risultato di 25 a 23.

Foto credits © Federvolley

Un titolo strameritato per le Azzurre che hanno affrontato la finale con una striscia vincente di 35 partite consecutive (non perdono dal 2 giugno 2024), dopo i trionfi nella Nations League (per due anni consecutivi) e nelle Olimpiadi di Parigi 2024 e dopo una battaglia epica contro il Brasile in semifinale vinta al tie-break per 3-2.

Nella stessa giornata in cui le azzurre hanno trionfato nella pallavolo, Carlos Alcaraz è diventato il campione degli US Open 2025. Dopo una finale emozionante, lo spagnolo ha superato Jannik Sinner in quattro set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 in 2 ore e 44 minuti di gioco. Per Alcaraz si tratta della seconda vittoria a Flushing Meadows, dopo quella ottenuta nel 2022.

PUBBLICITÀ