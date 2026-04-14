L’attacco di Trump rompe l’idillio con la premier Meloni: “Mi sbagliavo su di lei, non vuole aiutarci sull’Iran, credevo avesse coraggio”. La solidarietà di Elly Schlein: “Ferma condanna per l’attacco alla premier”.

La Redazione

Donald Trump, per la seconda volta in due giorni, ha causato un terremoto nelle relazioni internazionali scagliandosi contro Giorgia Meloni dopo aver preso di mira Papa Leone. L’attacco è senza precedenti perché riguarda uno dei leader più vicini agli Stati Uniti di Trump e all’universo dell’estrema destra Maga. Queste le parole del tycoon: “Sono scioccato, pensavo avesse coraggio. E’ lei ad essere inaccettabile, non le interessa se Teheran ha l’atomica”. Meloni aveva definito “inaccettabili” gli attacchi al papa. Donald Trump da giorni parla e scrive a ruota libera, frustato per un conflitto che va sempre peggio e che metterà probabilmente a rischio le ormai prossime Midterm.

Dal governo il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha voluto sottolineare che la premier “dice ciò che pensa” e “difenderà sempre l’Italia”. Mentre dalla Lega il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio ha invitato Trump a bere una “camomilla”.

Dall’opposizione la segretaria del Pd Elly Schlein ha espresso una “ferma condanna” per le parole su Meloni: “Avversari in Aula ma non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese”. “Non tolleriamo interferenze”, il commendo analogo del co-portavoce dei Verdi Angelo Bonelli. Per il leader M5S Giuseppe Conte, invece, “i nodi vengono al pettine”, perché Trump “attacca a destra e a sinistra e la premier è stata ambigua”. Il presidente di Italia Viva Matteo Renzi ha rincarato: “Meloni viene scaricata persino dai suoi, dal suo guru. Da dopo il referendum il crollo è appena cominciato”.

Gli attacchi di Trump al papa

Prima di stroncare la premier Meloni, domenica un Donald Trump senza freni si è scagliato contro Leone XIV in un attacco frontale al primo papa americano della storia. In un lungo post su Truth, il presidente Usa ha scritto: “Non sono un suo grande fan, è un debole e pessimo nella politica estera. Preferisco di gran lunga suo fratello Louis che è totalmente Maga. Lui ha capito tutto”. La replica non si è fatta attendere: “Non mi fa paura, vado avanti contro la guerra. Non voglio aprire un dibattito”, ha detto Prevost ai giornalisti sbarcando in Algeria, nel suo viaggio in Africa. Nei giorni scorsi Leone ha criticato il presidente Usa per i suoi commenti sull’Iran, definendo “inaccettabile” la minaccia di Trump di distruggere un’intera civiltà e invocando a gran voce la pace in Medio Oriente.