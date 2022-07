Dopo il voto di ieri al Senato che ha sancito la fine della maggioranza, il governo è formalmente caduto. Matteralla potrebbe sciogliere le camere a breve. Dopo Gelmini, anche Brunetta e Cangini lasciano Forza Italia.



Dopo aver tenuto un brevissimo intervento alla Camera in cui aveva ringraziato i deputati per il lavoro svolto, Mario Draghi si è dimesso. Poi, ha parlato per circa mezz’ora al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ieri, al Senato si è consumata ufficialmente la fine della maggioranza, con Forza Italia e Lega che sono uscite dall’Aula e il M5s che non ha partecipato al voto, decretando così la fine del governo.



Le prossime tappe

Nel pomeriggio, il Consiglio dei Ministri è convocato «per parlare degli affari correnti».

Con ogni probabilità, Mattarella scioglierà le camere. Al voto si dovrebbe andare entro i primi giorni di ottobre. Fino all’insediamento del nuovo governo, Draghi resterà in carica solo per il disbrigo degli affari correnti.

Le reazioni

Per Luigi Di Maio, «la crisi è stata creata da chi ha scommesso contro l’Italia. Stando così le cose, prima si va a votare e meglio è. Proviamo a salvare la Legge di Bilancio, sul Pnrr ho molti più dubbi». Per Renzi: «Il Paese pagherà questo grave errore». Per Enrico Letta: «E’ un danno gravissimo al Paese. Siamo stati lasciati soli. Ora dobbiamo pensare a noi, perché l’asse con il M5s si è spezzato. Il campo largo, se non completamente tramontato, deve essere totalmente ripensato, anche con protagonisti nuovi».

Il centrodestra chiede il voto anticipato, mentre un altro strappo è avvenuto in Forza Italia dopo quello di Maria Stella Gelmini. Renato Brunetta ha comunicato in una nota che lascerà il partito: «Non sono io ma è FI ad aver tradito se stessa». Poco fa, anche il senatore Cangini ha lasciato Forza Italia.



La reazione dei mercati

La Borsa di Milano (-2,5%) rallenta ancora per via della crisi del Governo Draghi. A Piazza Affari soffrono i titoli finanziari, con Poste in calo dell’8,3%. Alta tensione anche per lo spread tra Btp e Bund, che sale a 232 punti. Il rendimento ora sfiora il 3,6%.