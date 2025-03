L’attrice romana aveva 71 anni, è stata un’icona della commedia degli anni Settanta e Ottanta, protagonista di film come “Borotalco” e “Sapore di Mare”. Soffriva da tempo di un tumore al pancreas.

Di Marta Foresi

Si è spenta a Roma all’età di 71 anni l’attrice Eleonora Giorgi, figura iconica del cinema italiano. Da tempo lottava contro un tumore al pancreas, diagnosticato nell’ottobre 2023, che aveva affrontato con coraggio e serenità, condividendo pubblicamente le tappe della sua malattia. ​

Nata a Roma il 21 ottobre 1953, Eleonora Giorgi ha esordito giovanissima nel mondo del cinema, diventando presto una delle attrici più amate degli anni ’70 e ’80. La sua carriera è stata segnata da una straordinaria versatilità, spaziando da ruoli drammatici a quelli comici. Tra le sue interpretazioni più celebri si ricordano “Borotalco” di Carlo Verdone, che le valse il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista, e “Mia moglie è una strega” al fianco di Renato Pozzetto. ​

La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nel mondo dello spettacolo. Tra i primi a ricordare l’attrice c’è stato Carlo Verdone, con un messaggio pieno di affetto e di stima condiviso sui suoi canali social: “Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Eleonora sei stata un grande, grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio”.

Anche Renato Pozzetto ha espresso il suo cordoglio, ricordandola come “un’attrice bravissima” con cui ha condiviso momenti indimenticabili sul set.

Fino all’ultimo, Eleonora Giorgi ha mostrato una forza d’animo esemplare, affrontando la malattia con il sorriso e circondata dall’affetto dei suoi cari, in particolare dei figli Andrea e Paolo. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama cinematografico italiano, ma il suo talento e la sua eleganza continueranno a vivere attraverso le sue indimenticabili interpretazioni.