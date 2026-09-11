Emma Bonino è stata il simbolo della lotta Radicale in Italia. Era malata da tempo e si è spenta questa mattina a Roma a 78 anni. Il presidente Mattarella: “Ha segnato la vita della Repubblica”. La premier Meloni ha annunciato i funerali di Stato.

La Redazione

Emma Bonino non ce l’ha fatta a superare il tumore con cui conviveva ormai da anni. Era stata ricoverata in ospedale, presso il Santo Spirito di Roma, il 7 settembre. Ieri è uscita dalla terapia intensiva ed è stata trasferita in una struttura privata, sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. La situazione è stata definita “delicata”, ma questa mattina è morta.

Radicale, laica, femminista, combattente e da sempre in prima linea per i diritti umani e civili. Membro del Partito radicale dal 1975, più volte deputata, eurodeputata, due volte ministra, senatrice e vicepresidente del Senato (2008-13), ha legato il suo nome a battaglie come quella per la legalizzazione dell’aborto e delle droghe leggere, per la difesa dei diritti civili e politici, per l’abolizione della pena di morte e contro la fame nel mondo e le mutilazioni genitali femminili. Nel 2015 è stata insignita del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’intero mondo politico ha espresso cordoglio e il Senato le ha dedicato un lungo applauso.

Archivio Partito Radicale – dalla pagina Facebook di Emma Bonino

Il suo partito, Più Europa, ha scritto: “Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro Paese e del mondo libero”. La premier Giorgia Meloni ha annunciato i funerali di Stato e ha detto: “Io e lei distanti ma l’ho sempre rispettata, una voce forte e riconoscibile della politica italiana”. “Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente”, sono state le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Ha incarnato tutte le qualità che dovrebbero caratterizzare chi è impegnato in politica, grazie per i tuoi insegnamenti”, il ricordo di Elly Schlein.

Foto copertina dalla pagina FB di Emma Bonino

