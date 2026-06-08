Dopo la tregua, mai realmente rispettata, riprende la guerra tra Iran e Israele. I missili iraniani continuano a piovere su Tel Aviv. L’Idf risponde: “Vasto attacco, colpiti sistemi di difesa di Teheran”. Houthi: “Il Mar Rosso è chiuso alle navi israeliane”.

La Redazione

Durante la notte sono stati lanciati contro Israele 22 missili dall’Iran e altri due dallo Yemen. Lo ha riferito l’Idf citato da Kan. È la risposta iraniana ai continui attacchi di Israele contro il Libano, colpito dai raid di Tel Aviv oltre 4.235 volte negli ultimi tre mesi. Attacchi che hanno causato più di 4mila morti libanesi, soprattutto donne e bambini. L’esercito iraniano ha poi annunciato che “le operazioni militari contro Israele sono terminate” e ha avvertito di “attacchi più duri se Israele riprenderà i suoi contro il Libano”. L’Iran ha anche aggiunto che è “pronto a una guerra di lunga durata con il regime sionista e a infliggere un duro colpo agli interessi statunitensi”, ha scritto l’agenzia Tasnim, citando una fonte informata.

L’esercito israeliano ha annunciato di aver distrutto i sistemi di difesa dell’Iran occidentale e centrale negli ultimi attacchi di ieri ed oggi.

Trump: “I negoziati vanno avanti”

Donald Trump ha condiviso un messaggio sulla sua piattaforma Truth Social. Israele e Iran “stanno cercando di raggiungere un cessate il fuoco immediato”, ha scritto il presidente Usa affermando che “i negoziati finali sulla ‘pace’ stanno procedendo, salvo che l’ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino”. Trump ha affermato che il blocco statunitense dei porti navali iraniani rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un “accordo definitivo”.