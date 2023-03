Con il 53,8% Elly Schlein ha battuto a sorpresa Stefano Bonaccini (46,2%). Sarà la prima donna alla guida del Pd: «È una piccola grande rivoluzione, saremo un problema per il governo Meloni».

La deputata ed ex vice presidente dell’Emilia-Romagna Elly Schlein sarà la nuova segretaria del PD, la prima donna a guidare il partito. La scorsa domenica 26 febbraio, ha vinto a sorpresa le primarie contro Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e grande favorito da tutti i pronostici e i sondaggi. Schlein ha ottenuto il 53,8% e ha vinto nettamente in quasi tutte le grandi città, Bonaccini si è fermato al 46,2%.

Quanto all’affluenza, sono stati raccolti oltre 1,1 milioni di voti, un dato superiore alle aspettative del partito e non troppo distante da quello del 2019, quando le primarie incoronarono Nicola Zingaretti con 1,569 milioni di votanti.

Le parole di Schlein

«Sono immensamente grata, perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare», ha detto Elly Schlein. «Il popolo democratico è vivo: il mio è un mandato chiaro a cambiare davvero. Le priorità sono il contrasto a ogni forma di disuguaglianza, il diritto a un lavoro dignitoso, la necessità di affrontare con massima urgenza l’emergenza climatica. Saremo un bel problema, per il governo Meloni. E dobbiamo iniziare difendendo la dignità del lavoro; la scuola pubblica, nel momento in cui il governo tace di fronte ad aggressioni squadriste davanti alle scuole. Faremo le barricate contro ogni taglio della sanità pubblica, universalistica. Non ci daremo pace finché non avremo posto un limite alla precarietà».

Schlein ha poi mandato «un messaggio caloroso a Bonaccini», ringraziandolo «per il confronto alto che abbiamo avuto».

Elly Schlein

La reazione di Bonaccini

Visibilmente deluso, Stefano Bonaccini ha ammesso la sconfitta: «La prima cosa che chiedo è mandare un applauso a Elly Schlein, l’ho sentita e le ho fatto i complimenti, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito. È stata più capace di me nel dare il senso di un rinnovamento del partito. Da domani tutti dobbiamo dare una mano per il rilancio del Pd, sentiamo la responsabilità di metterci a disposizione, dobbiamo dare una mano a Elly. Io l’ho sempre detto: se avessi vinto avrei chiesto ad Elly di darmi una mano, ha prevalso Elly e senza chiedere nulla per me sono pronto a dare una mano».

Le reazioni

«Congratulazioni a Elly Schlein e complimenti al Pd per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso», ha scritto la premier, Giorgia Meloni. «Spero che l’elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro».

Per il leader della Lega Matteo Salvini: «Auguri di buon lavoro alla nuova segretaria del Pd Elly Schlein. La partecipazione dei cittadini è sempre un valore positivo, così come lo è avere una autorevole voce dell’opposizione. Confido che da domani a sinistra ci siano finalmente rispetto e riconoscimento del valore democratico del voto popolare, che a settembre ha dato chiaramente al centrodestra la responsabilità del governo del Paese. La Democrazia non è patrimonio esclusivo della sinistra».

Su twitter, il leader di Azione Carlo Calenda commenta così la notizia: «Dopo l’elezione di Schlein il campo è ben definito: PD/5S su posizioni populiste radicali; FdI guida la destra; il Terzo Polo che rappresenta riformisti, liberal democratici e popolari. Domani partirà un cantiere aperto e inclusivo per arrivare a un partito unico. Porte aperte».

Per il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte: «Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le misure del Conte 2 su lavoro, ambiente, povertà, sostegno a imprese e ceto medio con la vuota agenda Draghi. Su questi temi noi abbiamo già da tempo progetti chiari».

Il deputato e leader di Articolo Uno, Roberto Speranza: «Stasera è nato il nuovo Pd. E’ stato giusto crederci. Ora al lavoro, tutti insieme, per costruire l’alternativa alla destra».