Dal 20 al 25 luglio, il documentario d’autore torna al Castello Volante di Corigliano d’Otranto con la 18esima edizione della Festa di Cinema del Reale (e dell’Irreale) tra proiezioni, performance, musica e incontri con gli autori.

Parole / Parole / Parole è il tema di questa edizione 2021 della Festa di Cinema del Reale, il festival del cinema documentario d’autore diretto dal regista Paolo Pisanelli che da 18 anni porta film, ospiti internazionali, performance, incontri e musica al Castello Volante di Corigliano d’Otranto. Per sei giorni, il piccolo borgo immerso nella Grecìa Salentina, nel cuore della Puglia dove ancora si parla il griko, l’antico idioma della Grecia antica, celebra il cinema documentario e gli sguardi sul Reale (e quest’anno anche dell’Irreale). Tra le splendide mura cinquecentesche, le torri e il fossato di Castello de’ Monti, fino a domenica, l’intenso programma traccia un caleidoscopio di proposte da scoprire ed esperire.

Protagonisti della Festa, quest’anno, sono due ospiti speciali: Claire Simon, regista, scrittrice e attrice inglese, e Leonardo Di Costanzo, regista e documentarista, premio David di Donatello 2013. Claire Simon presenta tre suoi film: Histoire de Marie (mercoledì 21), il suo primo cortometraggio, e i lungometraggi Récréation e Le bois dont les rêves sont faits. Leonardo Di Costanzo presenta invece Margot e Clopinette (mercoledì 21), il suo primo corto del 1988, e con gli altri artisti ospiti racconterà il suo lavoro nelle Poetiche Pratiche, masterclass di approfondimento in programma ogni giornata della Festa.

La rassegna celebra, in questa 18esima edizione, Valentina Pedicini e Martina Di Tommaso, raffinate registe pugliesi prematuramente scomparse quest’anno, mentre domenica sarà la giornata dedicata a Cecilia Mangini. “La pioniera del documentario italiano”, che sin dal 2005 è stata colonna portante della Festa, è venuta a mancare pochi mesi fa e alla “donna rock del doc” il festival dedica una festa speciale, tra proiezioni, interventi ed emozioni.

«Ci lasciamo incantare dalle parole, dal suono, dalla bellezza, dalla durezza. C’è l’arte di costruire con le parole, c’è l’arte di distruggere, siamo immersi nel caos, nella confusione dei sensi, a volte travolti dalle tempeste di immagini, dai cambiamenti climatici, dai contagi, dalla fine delle filosofie. La Festa di Cinema del reale è un luogo esplosivo, è un Castello Volante dove si incontrano gli sguardi, gli amori, i respiri, le crisi, le rivoluzioni», dichiara il direttore artistico Paolo Pisanelli.

Tra i documentari in programma, molto atteso alla Festa è Per Lucio di Pietro Marcello, una sinfonia visiva e sonora del mondo immaginato e cantato dall’indimenticabile Lucio Dalla. Di Alice Rohrwacher la Festa presenta Quattro strade e Omelia contadina, quest’ultimo girato con JR. Al visionario festival del teatro italiano, giunto a mezzo secolo di storia, è dedicato 50 Sant’Arcangelo Festival di Alessandro Rossi e Michele Mellara. Sempre della coppia Rossi e Mellara è Paolo Fresu – Musica da lettura, dedicato al grande jazzista italiano.

I fatti del G8 di Genova e i giorni che hanno cambiato profondamente sensibilità e culture della società civile sono i protagonisti del film Sequenze sul G8 a cura di Silvia Savorelli, realizzato nel 2001. In programma anche l’omaggio Ciao Carlo, a cura dell’Archivio Cinema del reale, riprese tratte da Don Vitaliano (2002) di Paolo Pisanelli, prodotto da Fandango, Indigo Film, Big Sur in collaborazione con AAMOD. Per tutta la durata della manifestazione il film (integrale) sarà disponibile alla visione sul sito www.cinemadelreale.it.

Una Festa fluida e queer

Le identità di genere e i diritti civili sono da sempre al centro della Festa di Cinema del Reale che quest’anno ospita Persona, festival dedicato ad arte, cinema e musica, sviluppato intorno ai temi legati alla cultura queer. L’appuntamento è per il 23 e 24 luglio, tra proiezioni, talk, musica e performance. In programma, talk come Il personale è politico con Donato Metallo e Danilo Lupo, Corpi, sogni, identità con i musicisti e performer Splendore ed Elasi, ma anche proiezioni e live e la performance di Niya B, artista transfemminista, che lavora alle intersezioni tra arte visiva e performance esplorando temi legati all’ecologia, alle politiche (trans)generi e all’equità nella salute mentale. La Festa ospita anche Ucreate, progetto internazionale finanziato dall’Unione Europea, che vedrà in residenza otto giovani artisti e artiste under 25, guidati dalla fotografa e artista visiva Alessia Rollo, che indaghera sul concetto di identità e sui vari significati della parola queer.

Le mostre della Festa

Nel ricco programma del percorso di Visioni del Sud sono la mostra fotografica Erotico Erotico, a cura di Malì Erotico e Maurizio Buttazzo, la video installazione Lisetta e gli altri, la mostra fotografica Marsico – Down on the Street di Andrea Ciccarese, e ancora Gender Project di Veronique Charlotte, a cura di Festival Persona e di Cinema del reale, Ekdysis di Niya B, l’installazione Affacci di Vincenzo d’Alba realizzata in collaborazione con Sprech, Katábasis, un progetto fotografico di Basilio Puglia, La Planéte Sauvage, a cura di Rosita Ronzini in collaborazione con Avant Festival, Leggere attentamente il foglietto illustrativo, un percorso per immagini e ceramiche create dagli ospiti della Casa per la Vita Artemide di Racale, guidati dall’artista Giorgio di Palma. Infine, esperienze laboratoriali come L’erbario nel borgo di Elena Campa e la Stamperia Nomade di Giancarlo Nunziato.

La musica e i live

Ad accompagnare le proiezioni e le suggestioni del festival, Terrazza Nuvole presenta ogni sera un live musicale diverso. Tra gli ospiti della Terrazza, Donatello Pisanello e Cinzia Marzo, Max Nocco, “La Répétition” / Afro-Térrean Duo di Claudio Prima & Giovanni Martella, Almoraima, Heartdeath e, in collaborazione con il festival Persona, Elasi e Playgirls from Caracas.

Non mancherà anche quest’anno l’happaning collettivo, per una notte di musica e desideri, in sicurezza all’aperto sulle terrazze del Castello Volante: sabato 24 luglio, in collaborazione con Persona Festival, va in scena la performance dell’artista Splendore, artista, producer, dj queer italiano, il primo ad aver portato l’hyperpop in Italia. (Foto copertina: Nader Ghavamidsc)



www.cinemadelreale.it