Dopo la lunga pausa, ripartono i festival, tra misure anti-Covid, line-up in parte ridotte e la speranza di tornare presto alla normalità. La nostra guida agli eventi di agosto in Italia.

VILLA ADA ROMA INCONTRA IL MONDO

dal 23 giugno al 14 agosto

Roma – laghetto di Villa Ada

Musica, cultura e incontri. In quasi 60 date, il festival porta nel parco di Villa Ada a Roma artisti italiani e internazionali tra cui Kokoroko, Sons of Kemet, Fatoumata Diawara, Bombino, Subsonica, Vasco Brondi. Il titolo scelto quest’anno è “La musica che cura”: un claim necessario ed estremamente attuale, in questo periodo di grandi incertezze. villaada.org

LA NOTTE DELLA TARANTA

dal 4 al 28 agosto

Salento – luoghi vari

Il festival itinerante “La notte della Taranta”, giunto quest’anno alla sua 24ma edizione continua il suo viaggio sonoro con un ricco calendario di 22 appuntamenti dal 4 fino al concertone del 28 agosto a Melpignano (Lecce), l’attesissima lunga notte di musica tra memoria e visione, con gli ospiti Enrico Melozzi e Madame, che sarà trasmesso per la prima volta da Rai 1, il 4 settembre alle 22:30. lanottedellataranta.it

YPSIGROCK

dal 5 all’8 agosto

Castelbuono (PA)

Il boutique festival italiano per eccellenza torna con la 24esima edizione in versione “Tiny but Needed”, con line up ridotta che però darà spazio a un nuovo format di residenza (“The Sound of This Place”, dal 26 luglio) e alle band emergenti con il progetto “Avanti il Prossimo”. In line up Ásgeir, Iosonouncane, Dardust, Camilla Sparksss, Pongo, Coma e Kristin Sesselja. ypsigrock.it

SEXTO ‘NPLUGGED

dal 5 all’8 agosto

Sesto al Reghena (PN) – Piazza Castello

Torna anche l’appuntamento con il festival fondato nel 2006 dall’Associazione Culturale Sexto, nel suggestivo complesso abbaziale dell’VIII secolo. Quattro giorni con altrettanti concerti internazionali: Balthazar, il ritorno degli indimenticati The House of Love, The Notwist e Ásgeir. sextonplugged.it

CIELOAPERTO

dal 19 giugno al 31 agosto

Cesena – Rocca Malatestiana

A metà tra festival e rassegna, torna l’appuntamento eco-friendly nei luoghi storici di Cesena. Tra gli ospiti di quest’anno: Venerus, Iosonouncane, Willie Peyote, I Hate My Village e Niccolò Fabi. acieloaperto.it

CINZELLA

dal 10 al 15 agosto

Grottaglie (TA) – Cave di Fantiano

Arriva la quinta edizione del festival dedicato a cinema e musica con la direzione artistica di Michele Riondino. La prima parte (10-12 agosto) è incentrata sulla sezione visiva, la seconda sulla musica live con La Femme, Almamegretta, Folcast, Daniele Silvestri e La Rappresentante di Lista. cinzellafestival.com

FUCK NORMALITY FESTVAL

11 agosto

Corigliano d’Otranto – Castello de’Monti

Torna la rassegna di musica elettronica e arti visive del Fuck Normality Festival. Quest’anno sul palco salgono Eva Geist, Furtherset, Populous, Hugo Sanchez, Boyrebecca, Vera Di Lecce, Okee Ru, Marco Erroi e Alex Palmieri. FACE Magazine è media partner. de-genere.it



COLOR FEST

dal 12 al 13 agosto

Lamezia Terme – Agriturismo Costantino di Maida

Negli spazi verdi dell’agriturismo, due palchi per l’edizione numero 9 del festival dedicato alla scena indie italiana tra live, dj set ed eventi collaterali. In line up: Venerus, Iosonouncane, Ariete, Generic Animal, Post Nebbia e altri. colorfest.it

LOCUS FESTIVAL

24 luglio e dal 30 luglio al 29 agosto

Locorotondo – varie location

Il festival pugliese riparte con l’edizione XVII. Programma articolato in più luoghi nel cuore della regione, ispirato al concetto di “open-eyed music”. In cartellone: Venerus, Iosonouncane, Niccolò Fabi, Colapesce Dimartino, Diodato, Samuele Bersani e Emma Nolde, Andrea Laszlo De Simone e molti altri. locusfestival.it

SIREN FESTIVAL

dal 19 al 21 agosto

Vasto (CH)

Dopo un anno di stop, torna il festival nella meravigliosa cornice del centro storico di Vasto, tra Piazza del Popolo e il Cortile d’Avalos. Line up tutta italiana con Iosonouncane, Margherita Vicario, The New Candys, Caterina Palazzi “Zaleska” con la sonorizzazione di “Nosferatu il vampiro” (Murnau, 1922), cmqmartina, Emma Nolde, Gold Mass e Vieri Cervelli Montel. sirenfest.com



TODAYS FESTIVAL

dal 26 al 29 agosto

Torino – varie location

Il festival di Torino dedicato alla musica indipendente internazionale torna con una nuova edizione con il solito bottino di nomi di qualità, tra cui Dry Cleaning, Black Midi, Shame, The Comet is Coming, Black Country New Road, Iosonouncane, Andrea Laszlo De Simone ed altri. todaysfestival.com



SPARKS FESTIVAL

27 & 28 agosto

Putignano (BA) – Grotta del Trullo

Ottava edizione del festival che parte dalle grotte carsiche di Putignano e arriva fino allo spazio. Tra elettronica di ricerca, contaminazioni e dancefloor, in line up: Gigi Masin, Mauskovic Dance Band, Khalab e Dengue Dengue Dengue. sparksfestival.it



POLLINO MUSIC FESTIVAL

27 & 28 agosto

Parco Nazionale del Pollino/San Severino Lucano (PZ)

Venticinquesima edizione dello storico festival in Basilicata, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Il Mulino Iannarelli è la nuova location. Ci saranno Alioscia aka BBDAi (spoken dj set “Road to Polaris”), DJ Gruff & Antonino Barresi e la performance inedita “OSA 2.1” del progetto Open Sound con Ivreatronic (Splendore e Foresta). Con l’abbonamento, è incluso anche l’accesso gratuito ad escursioni guidate nel Parco Nazionale del Pollino. pollinomusicfestival.it



Foto copertina © Umberto Lopez – Locus Festival