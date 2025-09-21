Mentre il corteo romano contro il genocidio di Gaza occupava la tangenziale, molti automobilisti hanno applaudito i manifestanti con cori e gesti di supporto.

Testo e video di Mauro Orrico

L’enorme corteo a sostegno della Palestina, che a Roma ha visto sfilare oltre 300mila persone, ha occupato la tangenziale est, paralizzando il traffico. I manifestanti sono passati tra le macchine bloccate, ricevendo molti applausi di consenso da parte degli automobilisti romani. Ecco le immagini nei nostri Reel di Instagram.

PUBBLICITÀ