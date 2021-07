Europei: a Wembley la Nazionale ha vinto ai rigori contro la Spagna. Dopo la partita, feste, fuochi d’artificio e caroselli di auto in ogni città. Domenica giocherà la finale contro Inghilterra o Danimarca.



L’Italia è la prima finalista agli Europei di Calcio. Ieri ha battuto 4-2 ai rigori la Spagna e domenica, sempre allo stadio Wembley di Londra, affronterà la vincente di Inghilterra-Danimarca, l’altra semifinale in programma stasera alle 21. Per l’Italia si tratta della quarta finale ai Campionati europei, l’ultima volta è stata 9 anni fa. L’Italia ha vinto solo nel 1968.

È stata una partita molto sofferta e, a differenza delle altre sfide, contro la Spagna l’Italia non ha mai avuto il controllo del gioco. La partita si è conclusa con un pareggio (1 a 1 con gol di Donnarumma e Morata) e dopo mezzora senza gol ai supplementari, ai calci di rigore il gol di Jorginho – dopo l’errore decisivo commesso proprio da Morata – ha dato la vittoria all’Italia. Il risultato finale è stato di 4 a 2 per l’Italia ai calci di rigore.

Dopo la partita, seguita in Tv da oltre 19,5 milioni di italiani con il 77% di share, la festa è esplosa in tutta Italia, con fuochi d’artificio e caroselli di auto in ogni città. In piazza del Popolo in migliaia hanno seguito la partita e festeggiato fino a tarda notte.

