Musica, cinema, fotografia, feste della tradizione ed enogastronomia: questa estate la Puglia è uno straordinario palcoscenico tutto da vivere, ogni giorno e ogni notte.

La Redazione

Concerti e mostre, cinema e libri. Il ritmo antico della Notte della Taranta, l’opera della Valle d’Itria, i suoni contemporanei di Locus Festival, i documentari d’autore della Festa del Cinema del Reale, in Salento. Si alza finalmente il sipario sull’estate pugliese e la regione diventa un palcoscenico da vivere ogni giorno e ogni sera. Tra le mete estive più apprezzate a livello mondiale, con il suo mare più pulito d’Italia – risultato delle analisi microbiologiche condotte nel corso di quattro anni – la regione è un mix perfetto di natura, cultura e sapori. La ricchezza della Puglia è certamente in una costa mozzafiato, con le sue acque cristalline e spiagge a perdita d’occhio, in un entroterra ricco di tesori unici e segreti e borghi da scoprire, ma anche in un programma musicale e cinematografico fatto di eventi e festival per abitanti e turisti di ogni gusto ed età. Oltre alle tante mostre che animano musei, castelli e gallerie (leggi qui il nostro articolo), la buona musica, le tradizioni e il cinema di qualità sono i protagonisti di questa estate pugliese 2023.

Ecco la nostra selezione dei migliori eventi che vi consigliamo di non perdere in Puglia.

La Festa delle Luci di Scorrano (5-9 luglio 2023) – Foto © Mauro Orrico

Luglio 2023

• Festival della Valle d’Itria

18 luglio – 6 agosto 2023

Martina Franca (Taranto)

Nello splendido scenario barocco di Martina Franca e sullo sfondo degli emozionanti paesaggi della Valle d’Itria, il Festival propone un cartellone di cinque titoli tra opera e teatro musicale, ai quali si aggiungono dodici proposte tra recital e appuntamenti sinfonici.

viaggiareinpuglia.it

• Locus Festival

27 giugno – 1 settembre 2023

Locorotondo (Bari)

Anche quest’anno il Locus Festival vanta ospiti italiani e internazionali di assoluto richiamo, alcuni dei quali hanno scritto pagine indelebili per la musica mondiale come Herbie Hancock, Robert Plant con il progetto Saving Grace, Roy Ayers (unica data italiana), Sigur Rós, Simply Red, Jeff Mills e molti altri.

viaggiareinpuglia.it

• Locomotive Jazz Festival

20 luglio – 8 agosto 2023

Sogliano Cavour, Melpignano, San Cataldo (Lecce)

Il claim scelto per la diciottesima edizione è il tempo. In programma: Avion Travel, Steward Copeland, fondatore dei Police, Vittorio Cosma, Radio Dervish, Ares Tavolazzi, Giancarlo Parisi. E ancora Neri Per Caso, Fabrizio Bosso, Roberto Ottaviano, Peter Erskine e Dhafer Youssef. Si chiude la notte tra il 7 e l’8 agosto con l’Alba Locomotive a San Cataldo, con Raffaele Casarano e Annalisa.

viaggiareinpuglia.it

• Bari in Jazz 2023

Giugno – settembre 2023

Bari, Bitetto, Molfetta, Monopoli, Selva di Fasano, Martina Franca, Tricase

Un cartellone di eventi che spaziano, come abitudine del festival, attraverso un ampio spettro di suoni provenienti da oriente e da occidente, con proposte artistiche che vanno dall’Asia all’America Latina, al bacino mediterraneo, all’Europa; jazz, world, rock, musica d’autore, funk sono alcuni degli stilemi che il pubblico troverà scorrendo il programma.

bariinjazz.it

• FestambienteSud

13 luglio – 5 agosto 2023

Luoghi vari del Gargano (Foggia)

Il festival di Legambiente per il Sud Italia torna in Puglia con concerti, forum, cammini e agrifood, in diverse tappe sul Gargano. Tra i numerosi concerti anche Angelo Branduardi il 20 luglio a Monte Sant’Angelo e Gilberto Gil che aprirà il 31 luglio la tappa finale di Vieste.

viaggiareinpuglia.it

Foto © Notte della Taranta

Agosto 2023

• La Notte della Taranta 2023

1 – 26 agosto 2023

Salento, Luoghi vari

Il più grande festival itinerante d’Italia è una delle più significative manifestazioni sulla cultura popolare in Europa. La musica tradizionale salentina, la pizzica, incontra altri linguaggi musicali, dalla world music al rock, dal jazz alla musica sinfonica. Il Concertone finale si terrà a Melpignano, sabato 26 agosto e la Maestra Concertatrice quest’anno sarà Fiorella Mannoia.

viaggiareinpuglia.it

• Mercatino del Gusto 2023

1 – 6 agosto 2023

Maglie (Lecce)

Il più importante evento enogastronomico pugliese torna anche quest’anno con la sua ventiquattresima edizione. Il tema è “Il dettaglio che fa la differenza”. Cento espositori in 6 giorni: tutti i saperi e i sapori di Puglia sono rappresentati in modo completo. Non c’è un angolo di Maglie in cui non si racconti, attraverso profumi, l’enogastronomia regionale.

viaggiareinpuglia.it

• Carpino in Folk

7 – 10 Agosto 2023

Carpino (Foggia)

Il tema quest’anno è il Restare, inteso come “rimanere per cambiare e non per sopravvivere”. Tra i tanti ospiti in programma: Bandakadabra, Roy Paci & Aretuska, X Darawish, Antonio Castrignanò, I Cantori di San Giovanni Rotondo, I Cantori di Carpino, Tarant Folk, Giuseppe e Marco Di Mauro, Le Indie di quaggiù, Africa Unite.

viaggiareinpuglia.it

• Palio di Oria – Corteo Storico di Federico II – Torneo dei Rioni

9 – 13 agosto 2023

Oria (Bari)

La manifestazione storico-folcloristica rievoca il palio che organizzó Federico II di Svevia. Le quattro contrade di Oria (Castello, Giudea, Lama e San Basilio) si sfidano in cinque gare di abilità e destrezza. Il paese è un’esplosione di colori, tra figuranti in costumi d’epoca che sfilano nelle stradine del paese, dame, cavalieri, giullari, uomini di corte, musici, paggi e armigeri.

viaggiareinpuglia.it

Foto © I Dialoghi di Trani

Settembre 2023

• Phest – Festival Internazionale di Fotografia e Arte

1 settembre – 1 novembre 2023

Monopoli (Bari)

Il festival internazionale di fotografia e arte dedica questa ottava edizione al tema “Essere Umani”. Tra i primi nomi confermati ci sono Phil Toledano, i pluripremiati fotografi Koos Breukel e Zed Nelson. Grande spazio alle donne quest’anno con artiste come Lisa Sorgini, Elinor Carucci, fotografa israeliana, Giulia Gatti, giovane talento italiano, Cristina De Middel.

phest.info

• I Dialoghi di Trani

15 – 20; 25 – 29 settembre 2023

Trani (BAT)

Dopo “Sostenibilità” e “Convivere”, il tema della ventiduesima edizione dei Dialoghi di Trani sarà “La Cura”. Tra gli altri nomi presenti, sono previsti Claudio Cerasa, Luisa Ranieri, Dacia Maraini, Malika Ayane.

idialoghiditrani.com

.

Scopri gli appuntamenti dell’estate su

viaggiareinpuglia.it