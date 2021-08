Entrato in vigore lo scorso 6 agosto, il Gren Pass dal 1° settembre servirà anche per i trasporti a lunga percorrenza, personale scolastico e universitari.

Sono entrate in vigore venerdì 6 agosto le norme sul Green Pass decise dal governo Draghi. Il certificato è ottenuto dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino e ha una validità di 9 mesi. Il green pass vale anche per chi ha un certificato di guarigione dal Covid nei precedenti nove mesi, oppure ha effettuato un test molecolare o antigenico o salivare nelle 48 ore precedenti e ha avuto esito negativo. Il pass è obbligatorio per tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni e sono esentati «i soggetti che hanno idonea certificazione medica».

Dal 1° settembre 2021, entrano in vigore le nuove norme decise dal governo che introducono l’obbligo di Green Pass per personale scolastico e universitari, e per i trasporti a lunga percorrenza. Ecco come.



Traporti

Sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

• aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

• navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

• treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;

• autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

• autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Chi controllerà. Compagnie aeree e aziende di trasporto (o loro delegati) sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi avvenga secondo le prescrizioni del decreto.

Personale scolastico e universitario

Il nuovo decreto prevede: obbligo di Green Pass dal 1° settembre, assenza ingiustificata per chi non ne è in possesso o non lo esibisce, e sospensione senza stipendio dopo il quinto giorno di assenza. Il personale assente dovrà essere sostituito da supplenti. Per questa ragione il governo, nello stesso decreto, ha stanziato 358 milioni di euro.

Studenti

Non cambia nulla per gli studenti delle scuole, ma dal 1° settembre il Green Pass è obbligatorio per gli studenti universitari per poter frequentare le lezioni. Controlli e verifiche sul rispetto di queste prescrizioni «dovranno essere svolte a campione con le modalità che ogni ateneo individuerà».

Green Pass: chi è esente

Le esenzioni riguardano:

• i bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;

• i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica;

• i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar.

Cosa è cambiato dal 6 agosto

Ricordiamo che la certificazione verde Covid-19 è richiesta dal 6 agosto scorso in Italia per:

• feste per cerimonie civili e religiose;

• accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture;

• spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in ‘zona rossa’ o ‘zona arancione’.

• servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;

• spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

• musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

• sagre e fiere, convegni e congressi;

• centri termali;

• parchi di divertimento;

• centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

• attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

• concorsi pubblici.

Club e discoteche restano chiuse



Le discoteche rimangono chiuse, nonostante l’approvazione del protocollo da parte del Comitato tecnico scientifico per l’apertura dei locali da ballo al 50 % con il Green Pass.



Come scaricare il Green Pass

Ottenere e scaricare il green pass è semplice: arriva un Sms con il codice authcode per scaricarlo da dgc.gov.it o dall’app Immuni. In alternativa il pass si trova direttamente nell’app IO.

Inoltre, è possibile scaricare e stampare il Green Pass anche in farmacia.



I nuovi paramenti per le zone

Dal 6 agosto sono cambiati anche i parametri per cambiare zona. Per rimanere in zona bianca «l’incidenza settimanale dei contagi deve essere inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Se l’incidenza è superiore a 50 casi, il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 non deve superare il 15% e quello in terapia intensiva il 10%». Oltre questi parametri si entra in zona gialla.

In zona rossa si passa se «l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40 % e quello in terapia intensiva è superiore al 30%».