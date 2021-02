Nella splendida cornice dell’Ex Convitto Palmieri a Lecce, torna in mostra la prima collezione di design di Level Project.

Riaprono i musei e tornano ad essere visitabili anche le mostre che avevano inaugurato in autunno per poi essere sospese a causa della pandemia. Tra queste, Lecce torna ad ospitare “Home Landscape” di Level project, la prima collezione di design dell’azienda da anni leader nel segmento d’arredo contract nel contesto internazionale. Level Project espone per la prima volta il meglio del proprio impegno in Puglia. Più che una mostra è quasi uno spettacolo teatrale che ispira e fa immaginare la propria casa sotto una luce nuova.

Il progetto, nato dalla matita del designer Francesco Spada e voluto da Pasquale Apollonio, owner di Level Project, presenta gli arredi come vere e proprie installazioni di arte contemporanea. Un design eclettico e sostenibile, capace di coniugare etica ed estetica. La mostra è un percorso interdisciplinare e plurale, voluto dal Polo biblio-museale di Lecce, Provincia di Lecce e Level Project, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti e Confindustria Lecce. La mostra, riaperta al pubblico dal 15 febbraio, è ospitata nella splendida cornice dell’Ex Convitto Palmieri (ex Chiesa San Francesco della Scarpa) ed è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18, ad ingresso gratuito.

Info

Home Landscape – Ex Convitto Palmieri

San Francesco della Scarpa, Piazza Carducci

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18

homelandscape.it