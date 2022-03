Ecco il nuovo video di Jaboni. “Heads up”, terzo singolo del cantautore, è un invito a celebrare la propria unicità. Il brano è su tutte le piattaforme digital dal 25 marzo.

«Imparare ad amarsi, a difendersi e a camminare a testa alta è l’arma vincente che ci fa risplendere ogni giorno, fieri delle nostre storie, fatte di sofferenze e conquiste». Jaboni presenta così il terzo singolo, dopo il successo di Love comes back to me e Endless Time. Heads up è un inno a tutte quelle persone che la società etichetta come “diverse” con l’illusione di poterle racchiudere in categorie di pensiero. In questo mondo sempre più globalizzato, i diritti naturali dell’uomo non sono sempre garantiti e questo pezzo ci ricorda la necessità di ognuno di noi di essere ciò che siamo e camminare a testa alta, fieri della nostra unicità, oltre ogni pregiudizio o schema sociale. Il video di Heads up è diretto da Big Carrot Production.



Nato a Frosinone, Simone Iaboni, in arte Jaboni, classe 1982, è cantautore, interprete, architetto.

A Roma, ha frequentato l’Accademia di musica Scarlatti, partecipando a diversi concorsi come il Tour Music Fest nel 2017. Ha preso parte al Music Camp presso il CET di Mogol ed è stato membro del coro romano gospel “All Over Gospel Choir” e del coro “Le Mani Avanti” diretto dal maestro Gabriele D’Angelo, con cui ha partecipato ad eventi e concerti a Roma e in Italia, come il “Vokal Fest” all’Auditorium Parco della Musica.

Jaboni scrive testi in italiano e in inglese e collabora attivamente alla composizione di brani con la GIL produzioni, del produttore artistico Giorgio Lorito.

Il 16 aprile 2021 è uscito il suo singolo di debutto Love comes back to me che ha superato i 60mila streams su Spotify e il videoclip è stato trasmesso in anteprima su Sky Tg24 e sugli schermi Telesia delle maggiori metro ed aeroporti italiani.

Il 3 dicembre è uscito il secondo singolo Endless Time, presentato in anteprima su Il Messaggero.

Ora, l’artista torna con Heads up, terzo singolo rilasciato il 25 marzo.

www.jaboni.it

Spotify | Youtube | Facebook | Instagram