Da oggi, la Campania diventa area rossa, Lombardia e Piemonte in arancione “rafforzato”. Friuli e Veneto passano in area arancione. Oggi altri 14mila casi Covid e 318 morti.



Cambiano i colori di alcune Regioni italiane, come deciso dal ministro Speranza, per frenare l’avanzata della pandemia da coronavirus. Da oggi, lunedì 8 marzo, Friuli Venezia Giulia e Veneto passano in area arancione, mentre la Campania passa in zona rossa. La Lombardia rimane in arancione “rafforzato”, così come il Piemonte.

Il riepilogo delle Regioni

Zona rossa: Campania, Basilicata e Molise.

Zona arancione: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Umbria, Toscana e le province autonome di Bolzano e Trento.

Zona gialla: Liguria, Lazio, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Zona bianca: Sardegna.

Le regole per le aree di rischio sono rimaste pressoché invariate dopo l’introduzione del nuovo decreto del presidente del Consiglio, firmato da Mario Draghi il 2 marzo e in vigore dal 6 marzo al 6 aprile.

I dati di oggi in Italia sul Covid



I nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 13.893 con 318 morti e 184 mila tamponi effettuati. Il tasso di positività resta al 7%. Crescono le terapie intensive di 95 unità, mentre i ricoveri ordinari di 687. Dall’inizio della pandemia in Italia sono stati superati i 100 mila morti.