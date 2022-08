Venerdì 12 agosto, a Villa Maresca ad Arnesano (Lecce), torna l’evento dedicato alla musica elettronica e alle arti visive, tra ricerca e innovazione, nel cuore del Salento. FACE Magazine è media partner.



Dopo quasi dieci anni trascorsi al Sudestudio, uno studio di registrazione immerso nelle campagne salentine, roccaforte della musica indipendente nel Sud Italia, Fuck Normality Festival si sposta ad Arnesano, a Villa Maresca. Ancora una volta, la rassegna porta nel Salento una line-up di livello internazionale, all’interno di una villa immersa nel verde, circondata da uno splendido giardino e da sette ettari di agrumi, a pochi chilometri dalla città di Lecce, sulla strada provinciale 224.

La line up di questa edizione 2022 prevede Ginevra live, Indian Wells live, CIAO. Discoteca Italiana djset, Malasomma live, Robert Crash djset, Marco Erroi djset.

Il festival

Fuck Normality Festival è l’appuntamento estivo anticonvenzionale del Sud Italia. Tra ricerca e innovazione, la rassegna è l’incontro ideale tra sperimentazione e festa. Non solo musica: il festival propone anche un ricco programma dedicato alle arti visive e alle esposizioni artistiche.

Odio l’estate è la mostra dedicata ai più bei lavori realizzati da Ciao. Discoteca Italiana.

Le installazioni Video e Luci sono realizzate grazie alla partertership tecnica di Luminarie Parisi 1876. In programma anche l’Area Market, a cura di Queer Market Show, Street Food con La Ncartata by GKL, e Tosunian, un discorso sul linguaggio radiofonico, nato nel 2017 e in continua evoluzione.

Fuck Normality Festival è organizzato da Degenere, associazione che opera nell’ambito di eventi culturali, valorizzando la relazione tra linguaggi d’avanguardia e stili differenti e diffondendo una cultura delle pari opportunità, nel superamento di pregiudizi e stereotipi.

Il Programma

Ginevra è il progetto di Ginevra Lubrano, giovane cantautrice di Torino che pubblica dapprima con peermusic Italy e Factory Flaws. Recentemente si è esibita sui palchi di Ortigia Sound System Festival, Spring Attitude Festival e molti altri.

Indian Wells è il moniker del producer di musica elettronica Pietro Iannuzzi. One Really Listens to Oscillators è il suo quarto album, pubblicato sull’etichetta Mesh di Max Cooper. Le precedenti pubblicazioni di Indian Wells includono album su Bad Panda e remix per Ghostly International, Anjunadeep, Terrible Records, Bastard Jazz e Sekuoia.

Robert Crash si è esibito in alcuni tra i più prestigiosi e rinomati club europei, come Studio 80 di Amsterdam, Panorama Bar di Berlino, LÄRM di Budapest, Macao di Barcellona. Il suo sound sfaccettato è in grado di coinvolgere diverse tipologie di pubblico, nelle più svariate situazioni. I brani di Crash sono stati suonati da alcuni tra i migliori artisti internazionali, come Marcel Dettmann, Theo Parrish e Legowelt.

Ciao. Discoteca Italiana sono un collettivo torinese che indaga il paesaggio sonoro e visivo dell’industria culturale italiana tra Prima e Seconda Repubblica.

Marco Malasomma è stato presidente dell’associazione culturale ed etichetta discografica White Noise Generator. Dal 2020, insieme a Jime Ghirlandi è art director dello studio creativo Folklore Elettrico e di Futuro Arcaico.

A chiudere la serata ci penserà Marco Erroi, co-fondatore di Common Series, label nata a Roma nel 2013. Nei suoi set Erroi propone sonorità underground con sovrapposizioni ipnotiche di solchi house, techno, acid, funk e afro dal retrogusto old-school.

Fuck Normality Festival

Apertura porte: 21.00

Prevendite: 14€+dp

link.dice.fm/OR1FIzkg7rb

Botteghino:16€

Info: fnfestival@gmail.com

Facebook: F Normality Festival

Instagram: Fuc_knormality

www.de-genere.it