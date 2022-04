Napoli è la meta da visitare nel 2022 per la CNN: è l’unica città italiana, tra le 22 selezionate. Dal Rione Sanità a Capodimonte, la città incanta il mondo.

La CNN sceglie Napoli tra le 22 città da visitare in questo 2022. È l’unica città italiana e la motivazione è semplice: “Questo è l’anno di Napoli“. La CNN è una delle emittenti televisive statunitensi più autorevoli e viste nel paese e nel mondo. CNN Travel scrive: “La pizza è nata quì, Sofia Loren è cresciuta nelle sue strade ciottolate. Le antiche rovine si trovano sotto le moderne periferie”. La cultura napoletana diventa emblema di tutte le tradizioni italiane più famose oltreoceano: “I gesti delle mani sono una forma d’arte qui. Quella meravigliosa cordialità italiana? Qui è dove viene forgiata. Se tagliassimo Napoli, sanguinerebbe l’Italia tradizionale“.

Perché visitare Napoli

Ma perché visitare Napoli proprio ora? La CNN risponde così: “Perché Napoli è fiorente, il centro storico pulsa di energia. Le aree che prima venivano considerate siti dove i turisti non potevano andare sono ora finalmente viste in una luce differente”, spiega l’articolo, in cui si cita in particolare il Rione Sanità (“The Sanità district“) come un’area da visitare assolutamente.

CNN Travel elenca, inoltre, le mete da non perdere in un viaggio nella città. Come il Museo di Capodimonte con le sue mostre d’autore, gli scavi di Pompei unici al mondo e ovviamente consiglia di visitare la capitale della cultura italiana 2022: Procida. L’articolo racconta poi tutte le nuove mostre in arrivo in questo 2022 in città, tra gli “scooter che si muovono a zigzag tra i palazzi di una gloria sbiadita” e gli antichi cimeli tra i quali passeggiamo ogni giorno, come i palazzi “costruiti quando la città era il suo stesso stato sovrano“.

Napoli incanta tutti, anche oltreoceano.