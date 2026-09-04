Secondo il sondaggio di YouTrend per Sky TG24, solo il 36% promuove il governo in carica e per il 39% è stato peggiore di quanto si aspettasse. In totale lo bocciano il 59% degli intervistati. La bocciatura attraversa tutti i principali temi, dall’immigrazione alla sicurezza.

La Redazione

Secondo quanto emerge dal sondaggio di YouTrend per Sky TG24, dopo quattro anni di governo Meloni, il 59% degli intervistati esprime una valutazione generale negativa, mentre i giudizi positivi si fermano al 36%. Andando più nel dettaglio, il 39% degli italiani giudica il lavoro dell’esecutivo peggiore di quanto si aspettasse. Nonostante il record di longevità del governo attualmente in carica, che supera il secondo governo Berlusconi, il 59% degli italiani ritiene che la durata in sé non conti e che contino i risultati ottenuti, mentre il 30% giudica positivo il fatto che un governo duri a lungo dopo tanti anni di instabilità.

La bocciatura non riguarda un singolo settore, ma attraversa praticamente tutti i principali temi. Il Governo viene giudicato negativamente sulla politica estera, sull’immigrazione, sull’economia e la crescita, sul lavoro e sui salari, sulla sicurezza, sulla giustizia, sulla sanità, sulle tasse e sulla gestione dell’energia e delle bollette. Sull’immigrazione, i giudizi negativi raggiungono il 63%, contro il 27% di quelli positivi. Sulla questione migranti, inoltre, il 64% degli italiani dichiara di avere poca fiducia nella capacità del Governo di affrontarla. La stessa dinamica sulla giustizia: il 68% esprime un giudizio negativo sulla sicurezza e il 67% sulla giustizia.