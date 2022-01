Tutte le tappe delle nuove misure con cui affronteremo la quarta ondata fino all’estate. Dal Super Green pass all’obbligo vaccinale, dalla quarantena alle regole per il rientro a scuola.

Mascherine Ffp2 a 0.50 euro

Il commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo è al lavoro per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2: fino al 31 marzo non potranno costare più di 50 centesimi o al massimo 1 euro, come già accade per le mascherine chirurgiche.

8 Gennaio: obbligo vaccinale per over 50

Fino al 15 giugno l’obbligo riguarda tutti gli over 50 residenti in Italia, italiani e stranieri, tranne chi è esentato per motivi di salute. Per chi è guarito dal Covid, l’obbligo scatta entro massimo sei mesi dalla data di guarigione. La multa è di soli 100 euro una tantum, ma in seguito alle forti polemiche di questi giorni legate all’importo esiguo della sanzione, la cifra potrebbe essere rivista.

10 Gennaio: nuove restrizioni per i No Vax

Il certificato verde rafforzato diviene obbligatorio ovunque, tranne che nei negozi e per i servizi essenziali. Il Super Green pass è obbligatorio per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, mangiare nei locali all’aperto e al chiuso, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tutti i luoghi di socialità e svago.

10 Gennaio: riparte la scuola

Dopo le vacanze di Natale si torna a scuola nella gran parte d’Italia. Nella scuola dell’infanzia, nelle primarie e secondarie, i professori devono indossare le mascherine Ffp2.

Cambiano anche le norme sulle quarantene: alla materna, se c’è un positivo in classe, scatta la sospensione delle attività per 10 giorni mentre alle elementari con un solo caso si applica la sorveglianza (un tampone al primo e al quinto giorno dalla scoperta del caso, e con due si va in dad per 10 giorni). Per medie e superiori: con un caso di positività si continua ad andare a scuola in presenza e si applica l’autosorveglianza e l’obbligo di mascherine Ffp2; con due casi chi è vaccinato con il booster o guarito da meno di 4 mesi resta in classe, i non vaccinati e i vaccinati e guariti da più di 120 giorni vanno invece in dad; con 3 positivi, tutta la classe resta a casa per un tempo massimo di 10 giorni.

Fino alla fine di febbraio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, gli studenti che devono fare autosorveglianza possono essere sottoposti a test gratuitamente.

10 Gennaio: booster dopo 4 mesi

Dal 10 gennaio è possibile ricevere la terza dose già dopo 4 mesi, anziché 5. Ma non si tratta di tempi obbligatori.

10 Gennaio: le nuove regole per i Musei

Per accedere in tutti i musei e le ville storiche presenti sul territorio italiano (e anche nello stato Vaticano), è necessario indossare la mascherina ffp2 ed esibire il Super Green pass e le certificazioni equivalenti per i Paesi extra-UE : possono entrare, dunque, solo i vaccinati e i guariti dal Covid. Dal 31 gennanio 2022, e comunque dal compimento del centoventesimo giorno dall’inoculazione della seconda dose, sarà altresì obbligatorio esibire il Green Pass che attesti anche l’avvenuto richiamo (Booster).



20 Gennaio: Green Pass base anche per parrucchieri

L’obbligo di aver il pass ‘base’ (dunque quello ottenibile anche con un tampone) sarà necessario per accedere anche ai servizi alla persona: barbieri, parrucchieri, estetisti.

1 Febbraio: Pass base anche per uffici pubblici

Per accedere ad un qualunque ufficio pubblico o a servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali, bisognerà avere il pass base.

1 Febbraio: Super Green Pass durerà 6 mesi

La durata del certificato verde ‘rafforzato’ (ottenuto con il vaccino o la guarigione) dal 1 febbraio durerà 6 mesi.

15 Febbraio: Super Green Pass al lavoro per over 50

Sarà necessario per tutti gli over 50: senza Green Pass rafforzato non si perderà il posto di lavoro ma sarà sospeso lo stipendio e non si potrà accedere ai luoghi di lavoro. La multa prevista, in caso di controlli, varierà da 600 a 1500 euro.

31 Marzo: scade lo stato d’emergenza

Ad oggi non è ancora possibile sapere se sarà rinnovato lo Stato di Emergenza – la cui scadenza è prevista per il 31 marzo – da cui dipendono le norme come lo smartworking e quelle in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale.

15 Giugno: fine obbligo vaccinale

Per gli over 50 termina l’obbligo del vaccino, secondo quanto deciso dall’ultimo decreto, salvo proroghe.