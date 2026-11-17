Con il 57,61%, è il candidato del centrosinistra Luciano D’Amico a vincere le elezioni suppletive nel collegio uninominale Chieti della Camera. A D’Amico va il seggio lasciato libero da Alberto Bagnai della Lega, nominato nell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La Redazione

Con un’affluenza definitiva pari al 17,04%, Chieti ha votato per il seggio lasciato libero dal deputato Alberto Bagnai della Lega, nominato dal governo Meloni nell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sostenuto da Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Casa riformista, Avanti Psi, Rifondazione comunista e Movimento 5 Stelle, Luciano D’Amico ha trionfato con il 57,61%, pari a 36.427 voti. Il 36,76% dei votanti, pari a 23.241 voti, ha scelto Mario Colantonio, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati-Ppe, Udc, Forza Italia-Ppe.

D’Amico è stato accolto da festeggiamenti nel comitato elettorale a Chieti. “È la vittoria di una comunità, di una coalizione che intende affrontare i problemi che purtroppo il Paese è tornato a vivere, e intende farlo nel modo migliore possibile. Ha vinto il campo largo, le nuove forze politiche che straordinariamente hanno lavorato e sostenuto il progetto. La provincia di Chieti lancia un bel segnale, di speranza, anzi, di certezza nel cambiamento”, ha detto D’Amico.

Foto © Luciano D’Amico, via Facebook

Elly Schlein ha parlato di una “bella vittoria” sua e “dell’alleanza progressista”. Per il senatore del Pd Michele Fina “c’è anche un dato politico di enorme rilievo. Cinque anni fa, nello stesso collegio, vinse la Lega con Bagnai, mentre il centrosinistra si presentò diviso. Oggi il voto consegna un messaggio inequivocabile alla Giunta Marsilio: un vero e proprio avviso di sfratto”. Per Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, “gli elettori hanno bocciato un governo che racconta successi mentre le famiglie fanno i conti con bollette care, stipendi bassi e tagli alla sanità pubblica. La propaganda del governo è stata sconfitta”.