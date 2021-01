Dopo l’incredibile assalto al Congresso da parte dei supporter di Donald Trump, la Camera e il Senato Usa hanno bocciato tutti i ricorsi del presidente e hanno certificato l’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca. Donald Trump continua ad accusare il rivale di brogli elettorali, non supportati però da prove, e non andrà al giuramento di Biden il 20 gennaio. Ci sarà invece il suo vice Pence. Il presidente uscente non si arrende e la battaglia continua anche sul fronte dei social: Facebook ha bloccato il profilo di Trump fino alla fine del mandato e Twitter ha chiuso definitivamente l’account.

I democratici della Camera degli Stati Uniti hanno annunciato che andranno avanti con la richiesta di rimozione di Trump, invocando il 25esimo emendamento. “Se il vice presidente e il gabinetto non agiscono, il Congresso potrebbe essere pronto ad andare avanti con l’impeachment”, ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi. Intanto Washington è ancora in stato d’emergenza e lo sarà fino al 21 gennaio.

Il prossimo 20 gennaio, Biden giurerà da presidente, insieme alla sua vice Kamala Harris.