«Ci siamo anche noi»: alcune donne hanno manifestato a Kabul, davanti ai talebani per difendere i diritti e la libertà.

A Kabul ieri un piccolo gruppo di donne è sceso in strada per protestare pubblicamente contro i talebani. Un’azione simbolica e clamorosa per ricordare ai nuovi governanti dell’Afghanistan: «Ci siamo anche noi». Le donne chiedono di continuare ad essere incluse nella vita pubblica. Il video è arrivato da Kabul, nelle stesse ore in cui, in conferenza stampa, il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha rassicurato sul tema del ruolo delle donne in Afghanistan: «Devono far parte del governo, ma nel rispetto della Sharia», ha detto. (Foto copertina: Associated Press – repertorio)



Women protesting against the Taliban in Kabul, asking for political and social rights.

What extraordinary bravery looks like.pic.twitter.com/C73KX8c4J5

