Da lunedì, 11 Regioni diventano rosse (anche Lazio, Puglia e Lombardia). Le altre in arancione, tranne la Sardegna che resta bianca. A Pasqua scatta il lockdown nazionale.

Da lunedì 15 marzo, più di mezza Italia torna in lockdown. Per il governo, le misure sono dovute alla crescita dell’indice Rt che è a 1,16 e del numero dei ricoveri e delle terapie intensive, occupate sopra la soglia critica del 30%. Per effetto del nuovo dl Covid approvato dal governo, sono in area rossa la Province autonome di Trento, la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, le Marche, la Puglia, la Campania e il Molise. La Sardegna resta bianca e le altre arancioni. Sparisce (per ora) la zona gialla.

Durante le festività pasquali, invece, cioè dal 3 al 5 aprile, tutta l’Italia sarà una grande zona rossa (a eccezione di chi dovesse trovarsi in zona bianca). L’unica deroga riguarda la possibilità di spostarsi una volta al giorno verso altre abitazioni private, tra le 5 e le 22, purché si rimanga all’interno della propria Regione.

Riepilogo colori Regioni

Area rossa: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, Campania e Molise.

Area arancione: Abruzzo, Toscana, Umbria, Calabria, Liguria, Sicilia, Valle D’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. Sulla Basilicata (finora in rosso) “è in corso una verifica dei dati”.

Area bianca: Sardegna.

Gli ultimi dati in Italia

Secondo gli ultimi dati di venerdì 12 marzo, i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 26.824 su 370 mila tamponi. I ricoverati con sintomi crescono di 409 unità, 55 in terapia intensiva. I morti sono 380 e i guariti e dimessi dell’ultima giornata 14.443. L’indice di contagio è stabile al 7,25%.

Le Regioni con il maggior incremento sono Lombardia (+6.262), Emilia Romagna(+3.477), Piemonte (+2.929), Campania (+2.644), Veneto (+1.932), Puglia (+1.774), Lazio (+1.757) e Toscana (+1.304). Tutte le altre Regioni sono sotto quota mille, con il dato minimo di 73 in Molise e 28 in Valle d’Aosta. (Foto copertina: L.Alexe – Unsplash)