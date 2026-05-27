Il governo Meloni si è diviso ancora una volta sull’Ucraina. Per la Lega, l’ingresso nell’Unione Europea “sarebbe un danno economico e sociale”. Tajani: “Noi favorevoli, ma prima i Balcani”. Il Pd: “Meloni sconfessi Salvini”. Calenda: “Leghisti sovranisti russi”.

La Redazione

I negoziati tra Kiev e Bruxelles sarebbero vicini a una svolta, grazie al parere favorevole del nuovo premier ungherese Magyar. La Commissione europea infatti, sarebbe orientata a presentare la proposta di apertura del primo gruppo di capitoli negoziali, o ‘cluster’, sull’adesione dell’Ucraina al Consiglio Affari generali del 16 giugno. I leader dei 27 Stati membri avranno poi modo di esprimersi al summit fissato per i prossimi 18 e 19 giugno.

La notizia della possibile apertura del primo capitolo negoziale tra Bruxelles e Kiev ha scatenato la reazione del Carroccio e il governo si è spaccato di nuovo. “La Lega è assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Oltre a non avere i requisiti necessari, che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni”, si legge nella nota diffusa da via Bellerio.

Sul punto è intervenuto poco dopo anche il leader di Fi e ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Noi siamo favorevoli all’avvio di un percorso che porti l’Ucraina all’interno dell’Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri Paesi candidati. Per noi la priorità sono i Balcani”, ha spiegato.

Intanto le opposizioni insorgono. “Aspettiamo le altre quinte colonne di Putin. Questi si fanno anche chiamare sovranisti. Sovranisti russi”, ha commentato il leader di Azione, Carlo Calenda. “La presidente del Consiglio sconfessi immediatamente i suoi alleati della Lega che continuano a perseguire una agenda filorussa”, è la richiesta del senatore del Pd Filippo Sensi. “L’Ucraina non solo può e deve, ma sarà nell’Unione Europea. Mi vergogno x chi, mentre cadono le bombe sui civili, sabota il futuro europeo. Vergogna”.

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