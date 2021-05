Cambiano le regole per poter viaggiare, frequentare feste ed eventi privati civili e religiosi: il Green Pass verrà rilasciato già dopo la prima dose e durerà nove mesi.



Arriva una novità importante sul tema delle ripartenze. Il testo finale del nuovo decreto legge Covid, firmato ieri sera dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, prevede che “la certificazione verde Covid-19 ha validità di nove mesi, viene rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose ed è valida dal quindicesimo giorno successivo”. Per gli esperti del ministero della Salute e del Cts, infatti, la durata di sei mesi è troppo breve anche perché c’è il problema di chi si è vaccinato a gennaio. Il provvedimento, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entra in vigore subito.

Il green pass dovrebbe permettere di essere più liberi negli spostamenti o di fare visita a un parente ospitato in una Rsa. Il certificato sarà necessario anche per partecipare a feste civili e religiose, come matrimoni, battesimi, lauree che ripartiranno il 15 giugno. Sono escluse per il momento le discoteche – di cui non si prevede ancora la ripartenza – e i concerti e gli spettacoli all’aperto, per i quali non serve alcun Pass.

Per ora in Italia, il Green Pass non esiste come tessera fisica o documento informatico, si utilizzano i certificati rilasciati al momento della vaccinazione, del referto del tampone o l’attestazione del medico. Per l’introduzione di una app creata ad hoc, si aspetta l’Europa, che entro la fine di giugno dovrebbe creare uno strumento unico per tutti i Paesi.