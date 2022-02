Da Mosca alle città italiane, da Madrid a Londra, in migliaia in piazza. Decine di sit-in sono previsti nelle prossime ore. La repressione in Russa non ferma le proteste: ieri, oltre 1.700 arresti in 42 città.

Sotto le rappresentenze diplomatiche di Mosca in tutto il mondo, protestano in migliaia in queste ore: non solo cittadini ucraini, ma anche tanti pacifisti di ogni nazionalità. Da ieri pomeriggio, sono scesi in piazza in tante città per contestare l’invasione russa dell’Ucraina. Da Madrid a Roma, da Parigi a Barcellona.



In Russia, ieri la polizia ha arrestato oltre 1.700 manifestanti in 42 città, per avere contestato la guerra voluta da Vladimir Putin, con il pretesto delle misure anti-Covid. Ma la repressione non ha fermato le proteste, come dimostrano le immagini del sit in a San Pietroburgo.

Immagini da #SanPietroburgo, ora Non tutti i russi sono con #Putin. In pochi hanno il coraggio di scendere in piazza contro la #guerra, ma ci sono Bisogna supportarli#Ucrainapic.twitter.com/fZUnDuzVP4 — #POLiticamenteScorretto🎹 (@PolScorr) February 24, 2022

Saint-Petersbourg ce soir, « non à la guerre ».

C’est sans doute peu vu l’ampleur de ce qui est en train de se passer, mais pour les normes russes, c’est beaucoup. pic.twitter.com/Mt8MZ11aUk — Benoît Vitkine (@benvtk) February 24, 2022

L’Europa non resta a guardare. Bruxelles e Roma illuminano i monumenti simbolo delle due città con i colori della bandiera ucraina e tra venerdì e sabato sono previste manifestazioni contro la guerra in molte città europee. Roma scenderà in piazza sabato mattina alle 11 in Piazza Santi Apostoli, con il sit-in organizzato dalla “Rete italiana Pace e disarmo”.

🇺🇦 Brussels tonight. In solidarity with the people of Ukraine. pic.twitter.com/ELupMTpKR9 — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 24, 2022