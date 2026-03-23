Si è chiuso lo spoglio per il Referendum sulla riforma costituzionale della giustizia: il No ha vinto con il 54% sul Sì, fermo al 46%. Affluenza record, trainata dalle grandi città e dalle regioni rosse: ha votato quasi il 60%. Le opposizioni in piazza. Meloni: “Non mi dimetto”.

La Redazione

Oltre 14 milioni di italiani hanno bocciato la Riforma della Giustizia voluta dal governo Meloni: il no ha vinto nettamente con il 54% con un’affluenza altissima, vicina al 59%. Il successo del No è stato trainato dalle grandi città e dalle regioni “rosse” del centro nord, che hanno votato in massa. Il No ha vinto in tutta Italia, tranne in Lombardia e in Veneto dove ha prevalso il Sì (con l’eccezione della città di Milano che ha scelto il No). I contrari alla riforma hanno vinto con il 55% anche nelle due regioni del sud più vicine alla destra: Sicilia e Calabria. La Campania è stata la regione italiana più favorevole al No: a Napoli ha superato il 70%.

La premier Giorgia Meloni con un video sui social ha ammesso la sconfitta: “La sovranità appartiene al popolo. Rispettiamo la decisione, resta chiaramente il rammarico per un’occasione persa. Andremo avanti”. Anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha preso atto “con rispetto della decisione del popolo sovrano”.

Esultano le opposizioni che scendono in piazza Barberini per festeggiare. “Dalle urne arriva un messaggio politico chiaro a Meloni e al governo, ma anche a noi. C’è già una maggioranza alternativa al governo”, ha commentato la segretaria del Pd, Elly Schlein che ha aggiunto: “Vittoria al di là di ogni aspettativa, possiamo dire che i giovani hanno fatto la differenza”.

“Registriamo una grandissima partecipazione democratica e la chiara, sonora, vittoria del No. Questo è un avviso di sfratto a questo governo. Ci apriamo alla prospettiva delle primarie, che siano veramente aperte come occasione per i cittadini di contribuire a una discussione ampia per individuare il candidato o la candidata più competitivo e il migliore interprete del programma”, ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa nella sede del partito, a Roma.

“Quella di oggi è una grandissima vittoria, è una vittoria della Repubblica, della Costituzione, è una vittoria di chi vuole un paese nel quale la legge sia uguale per tutti, di chi dice no ai pieni poteri”, ha dichiarato Nicola Fratoianni di Avs.