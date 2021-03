Il governo presenta oggi il nuovo piano vaccini, senza differenze tra Regioni. Precedenza ai più anziani e alle persone fragili e poi, via via, si scenderà per fasce d’età. Obiettivo: 400mila dosi al giorno.



Cambia, rispetto a quello approvato a dicembre, il piano vaccini in Italia. Il ministero della Salure lo presenta oggi alla Conferenza unificata delle Regioni. La prima sostanziale novità fa cadere la discrezionalità affidata finora alle Regioni: il piano sarà valido per tutto il territorio nazionale.

La popolazione italiana viene divisa in 5 grandi categorie:

• Categoria 1. Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave);

• Categoria 2. Persone di età compresa tra 70 e 79 anni;

• Categoria 3. Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni;

• Categoria 4. Persone di età inferiore ai 60 anni con patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di ammalarsi, ma che non siano nella condizione di gravità delle persone estremamente vulnerabili;

• Categoria 5: Resto della popolazione di età inferiore 60 anni

La precedenza, nella Fase 1, è dunque per chi ha più di 80 anni, per gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale e gli ospiti dei presidi residenziali. Poi è il turno delle persone vulnerabili o con gravi disabilità. Contemporaneamente procede la vaccinazione del personale docente e non docente, scolastico e universitario, le Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, dei servizi penitenziari e delle comunità residenziali. In base alla disponibilità dei vaccini, si procederà poi alle altre categorie.

Per prenotare la propria dose, da oggi è on line la piattaforma nazionale gestita da Poste italiane: prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.



Entro fine marzo dovrebbero arrivare circa 7 milioni di vaccini, mettendo in grado il Paese di somministrarne quasi 300 mila al giorno. L’obiettivo è arrivare a 400 mila dosi da aprile. Si vaccinerà negli hub appositi, ma anche nelle aziende.

Chi vaccinerà?

I 63.600 dentisti e odontoiatri con un accordo raggiunto ieri si aggiungono ai 60 mila medici del territorio (medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali) e ai 40 mila specializzandi.

Quali vaccini saranno usati



Si continuerà a somministrare Pfizer e Moderna, in 2 dosi a distanza di 21 giorni, ai più anziani e fragili. AstraZeneca, viene somministrato preferibilmente alle persone tra i 18 e i 65 anni, ma il 7 marzo il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che potrà essere somministrato anche a chi ha più di 65 anni. Per il momento si punterà a vaccinare il maggior numero di persone prima di procedere al richiamo, così come ha fatto il Regno Unito. Tra fine marzo ed aprile inizierà la somministrazione anche del vaccino monodose Johnson & Johnson, già approvato negli Usa: l’Europa dovrebbe dare il via definitivo nelle prossime ore.