Sabato 11 giugno il Roma Pride torna a sfilare nella Capitale. La madrina sarà Elodie: «icona trasversale, il suo brano sarà il nostro inno».

Dopo la pandemia, riparte finalmente anche la stagione dei Pride. Saranno ben 49 quest’anno in tutta Italia i cortei per l’orgoglio Lgbtqia+, mai così tanti nel nostro Paese. Roma scenderà in piazza sabato 11 giugno. Il lungo corteo partirà alle 15.30 da Piazza della Repubblica e attraverserà anche quest’anno le strade del centro.

La madrina, attesissima, sarà Elodie e la sua hit “Bagno a mezzanotte” sarà l’inno della manifestazione di quest’anno. Elodie è una delle interpreti più apprezzate della musica italiana e si è sempre esposta in difesa delle donne, nelle battaglie per le rivendicazioni Lgbt+ e nella lotta contro il razzismo.

Dopo anni difficili, torniamo a scendere in piazza con orgoglio per dire sì alle persone e no alle etichette, sì ai diritti e no a ogni sopruso. Sì ai desideri, sì alle diversità, sì alle identità, sì alle famiglie, tutte. pic.twitter.com/9dnhswEI17 — Roma Pride (@Roma_Pride) June 7, 2022



Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride e presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli ha così salutato la sua presenza: “Non poteva esserci una madrina migliore di lei. Siamo certe e certi che il suo costante apporto alla comunità Lgbt+ e il suo impegno civile per la parità dei diritti diano un importante valore aggiunto alla manifestazione contribuendo a far passare il messaggio centrale che un Paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni e deve procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti”.

info: romapride.it