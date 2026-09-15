Preferenze con i capilista bloccati senza alternanza di genere e scoglio delle 450 mila firme per i nuovi partiti. La maggioranza ha approvato anche al Senato la legge elettorale. Cartelli delle opposizioni: ‘No alla legge truffa’.

La Redazione

L’Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo, arrivato dalla Camera, è stato modificato da Palazzo Madama e torna, dunque, in terza lettura a Montecitorio.

Dalle preferenze (definite “finte” dalle opposizioni) ai capilista bloccati fino alle 450mila firme necessarie alle nuove formazioni per presentare le liste: sono queste le principali novità introdotte a Palazzo Madama che hanno scatenato la polemica. Alla Camera, il Melonellum è calendarizzato in aula il 28 settembre, mentre il governo valuta già la possibilità di porre la fiducia per evitare quanto già accaduto a luglio con il voto segreto e i franchi tiratori.

I senatori hanno protestato mostrando cartelli gialli e rossi con la scritta “No alla legge truffa”, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d’Italia.