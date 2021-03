I vincitori di Sanremo 2021 sono i Maneskin. Secondo posto per Fedez e Michielin, terzo Ermal Meta. Willie Peyote vince il premio della Critica Mia Martini. A Madame va il premio per il miglior testo.

Contro ogni pronostico, il rock dei Maneskin conquista la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Seconda si è classificata la coppia Francesca Michielin e Fedez, con “Chiamami per nome”. Terzo Ermal Meta, il super favorito della vigilia, con “Un milione di cose da dirti”. Il gruppo, che nel 2017 ha partecipato a X-Factor, ha accolto la notizia tra pianti e abbracci. E’ la prima volta che il rock conquista il primo posto al festival, che è stato sempre vinto da brani pop, in linea con la tradizone classica “sanremese”.

Tra gli altri premi, Willie Peyote con il brano “Mai dire mai (La locura)” si è aggiudicato il premio della critica Mia Martini – sezione Campioni, attribuito dalla sala stampa. Willie Peyote ha ottenuto 21 voti, su 64 testate chiamate a esprimersi. Secondi Colapesce e Dimartino con 13 preferenze, terzi Extraliscio feat. Davide Toffolo con 6. A Madame, per il brano “Voce”, è andato il premio per il miglior testo Sergio Bardotti e Ermal Meta, con “Un milione di cose da dirti”, ha vinto il premio per la miglior composizione musicale Giancarlo Bigazzi, assegnato dall’Orchestra del Festival.

Questa la classifica finale dei Big.

1 – Maneskin

2 – Fedez e Francesca Michielin

3 – Ermal Meta

4 – Colapesce e Dimartino

5 – Irama

6 – Willie Peyote

7 – Annalisa

8 – Madame

9 – Orietta Berti

10 – Arisa

11 – La Rappresentante di Lista

12 – Extraliscio feat. Davide Toffolo

13 – Lo Stato Sociale

14 – Noemi

15 – Malika Ayane

16 – Fulminacci

17 – Max Gazzè

18 – Fasma

19 – Gaia

20 – Coma_Cose

21 – Ghemon

22- Francesco Renga

23 – Gio Evan

24 – Bugo

25 – Aiello

26 – Random.