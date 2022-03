“Coda – I segni del cuore” ha vinto l’Oscar per il miglior film, a “Dune” sei premi. Will Smith, miglior attore, ha tirato uno schiaffo al comico Chris Rock. Nessun premio all’Italia, delusione per Sorrentino. L’omaggio all’Ucraina senza Zelensky.

Il protagonista, nel bene e nel male, della 94ª edizione dei Premi Oscar che si è svolta la scorsa notte, è stato senza dubbio Will Smith. L’attore americano si è alzato dalla poltrona e ha sferrato uno schiaffo a Chris Rock e poco dopo ha vinto il premio Oscar per il miglior attore. Il motivo dello scontro con Rock è stata la battuta del comico sulla moglie di Smith Jada Pinkett (“ti prepari per Soldato Jane 2?” con allusione a look di Demi Moore), tempo fa l’attrice aveva spiegato la scelta di rasarsi con un problema di alopecia. Sembrava essere uno scherzo: inizialmente gli spettatori hanno pensato a una gag, ma la rabbia di Smith era reale e la sua battuta dopo il pugno non ha lasciato dubbi: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca“, ha detto.

Gag poco riuscite e tristi retaggi di machismo a parte, la serata ha visto trionfare i film Coda – I segni del cuore (premio per il miglior film) e Dune, il film che ha vinto più premi. Miglior film internazionale è il giapponese Drive My Car, il miglior documentario è Summer of Soul. Will Smith è stato premiato come miglior attore, Jessica Chastain come migliore attrice e Jane Campion ha vinto l’Oscar per la regia.

Nessun premio per l’Italia, con Paolo Sorrentino a mani vuote: il suo E’ stata la mano di Dio era candidato come miglior film internazionale. Erano candidati anche Massimo Cantini Parrini (per i costumi di Cyrano) ed Enrico Casarosa (per il film d’animazione Luca).

La notte degli Oscar ha dedicato un minuto di silenzio alla pace in Ucraina, ma non c’è stato l’intervento di Zelensky. “Viva l’Ucraina” è stato scandito anche dal regista Francis Ford Coppola, sul palco con Robert De Niro e Al Pacino per i 50 anni del film Il padrino.

Tutti i vincitori degli Oscar

Miglior film

Belfast

I segni del cuore – CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

Una famiglia vincente – King Richard

Licorice Pizza

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

West Side Story

Miglior film internazionale

Drive My Car (Giappone)

Flee (Danimarca)

È stata la mano di Dio (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)

The worst person in the world (Norvegia)

Miglior regia

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Il potere del cane

Steven Spielberg – West Side Story

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Miglior attore protagonista

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Andrew Garfield – Tick, Tick … Boom!

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – Macbeth



Miglior attrice protagonista

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman – La figlia oscura

Penélope Cruz – Madres paralelas

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Kristen Stewart – Spencer

Miglior attore non protagonista

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – I segni del cuore

Jesse Plemons – Il potere del cane

J.K. Simmons – Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee – Il potere del cane

Miglior attrice non protagonista

Jessie Buckley – La figlia oscura

Ariana DeBose – West Side Story

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – Il potere del cane

Aunjanue Ellis – King Richard

Miglior colonna sonora

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Madres paralelas

Il potere del cane

Migliori costumi

Cruella

Cyrano

Dune

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

West Side Story

Miglior sceneggiatura originale

Belfast

Don’t Look Up

King Richard

Licorice pizza

The worst person in the world

Miglior sceneggiatura non originale

I segni del cuore

Drive My Car

Dune

La figlia oscura

Il potere del cane

Miglior sonoro

Belfast

Dune

No Time to Die

Il potere del cane

West Side Story

Miglior canzone originale

“Be Alive” — Beyoncé Knowles-Carter & Darius Scott (King Richard)

“Dos Oruguitas” — Lin-Manuel Miranda (Encanto)

“Down to Joy” — Van Morrison (Belfast)

“No Time to Die” — Billie Eilish & Finneas O’Connell (No Time to Die)

“Somehow You Do” — Diane Warren (Four Good Days)

Migliori effetti visivi

Dune

Free Guy

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

No Time to Die

Spider-Man: No Way Home

Miglior fotografia

Dune

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

Macbeth

West Side Story

Miglior montaggio

Don’t Look Up

Dune

King Richard

Il potere del cane

Tick, Tick… Boom!

Miglior scenografia

Dune

La fiera delle illusioni

Il potere del cane

Macbeth

West Side Story

Migliori trucco e acconciature

Coming 2 America

Cruella

Dune

Gli occhi di Tammy Faye

House of Gucci

Miglior documentario

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with fire

Miglior film d’animazione

Encanto

Flee

Luca

I Mitchell contro le macchine

Raya e l’ultimo drago

Miglior cortometraggio documentario

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Miglior cortometraggio

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Miglior cortometraggio animato

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Foto copertina: @TheAcademy via Twitter