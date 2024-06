Gli Europei di atletica di Roma si concludono con il trionfo dell’Italia: sono 24 le medaglie azzurre con 11 ori, record storico. Nell’ultima giornata di ieri, un altro oro, 2 argenti e un bronzo.

Di Marta Foresi

Le quattro medaglie azzurre della serata conclusiva degli europei di Roma, sanciscono il trionfo italiano. Davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la 4×100 maschile con Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu ha vinto la medaglia d’oro. Poi è arrivato l’argento con Larissa Iapichino nel salto in lungo e un altro argento per la staffetta maschile 4×400 di Sito, Aceti, Scotti e Meli. Infine il bronzo di Arese nei 1500 maschili. Gli azzurri portano così a casa 24 medaglie totali di cui 11 ori: è un record assoluto.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è ripresentato in tribuna allo stadio Olimpico anche nell’ultima serata del torneo, dopo le grandi vittorie del giorno precedente di Gimbo Tamberi (nel salto in alto) e Nadia Battocletti (nei 10 mila metri), oltre all’argento di Alessandro Sibilio con il nei 400 ostacoli.

Marcell Jacobs e Chituru Ali – Foto © CONI

Le medaglie dell’Italia

Italia (20) 10 oro — 7 argento — 3 bronzo

Medaglie d’oro:

• Antonella Palmisano, 20km marcia donne

• Nadia Battocletti, 5000m donne

• Leonardo Fabbri, getto del peso

• Lorenzo Ndele Simonelli, 110m ostacoli uomini

• Marcell Jacobs, 100m uomini

• Yemaneberhan Crippa, mezza maratona uomini

• ITALIA, mezza maratona uomini a squadre (Crippa, Riva)

• Sara Fantini, lancio del martello

• Nadia Battocletti, 10.000 m donne

• Gianmarco Tamberi, salto in alto maschile

• ITALIA, staffetta 4×100 maschile (Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu)

Medaglie d’argento:

• Valentina Trapletti, 20km marcia donne

• ITALIA, staffetta 4x400m mista (Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti, Alice Mangione)

• Mattia Furlani, salto in lungo uomini

• Chituru Ali, 100 metri uomini

• Pietro Riva, mezza maratona uomini

• Filippo Tortu, 200 metri uomini

• Alessandro Sibilio 400 hs

• ITALIA, staffetta 4x400m (Sito, Aceti, Scotti e Meli)

• Larissa Iapichino, salto in lungo femminile

Medaglie di bronzo:

• Francesco Fortunato, 20km marcia uomini

• Catalin Tecuceanu, 800 metri uomini

• Zaynab Dosso, 100 metri donne

• Pietro Arese, 1500 metri maschili

Il medagliere completo

Italia (24) 11 oro — 9 argento — 4 bronzo

Francia (16) 4 oro — 5 argento — 7 bronzo

Gran Bretagna (13) 4 oro — 4 argento — 5 bronzo

Norvegia (7) 4 oro — 2 argento — 1 bronzo

Svizzera (9) 4 oro — 1 argento — 4 bronzo

Paesi Bassi (12) 3 oro — 4 argento — 5 bronzo

Belgio (6) 3 oro — 1 argento — 2 bronzo

Spagna (8) 2 oro — 3 argento — 3 bronzo

Polonia (6) 2 oro — 2 argento — 2 bronzo

Irlanda (4) 2 oro — 2 argento — 0 bronzo

Germania (10) 1 oro — 3 argento — 6 bronzo

Ucraina (6) 1 oro — 1 argento — 4 bronzo

Austria (2) 1 oro — 1 argento — 0 bronzo

Croazia (2) 1 oro — 1 argento — 0 bronzo

Grecia (2) 1 oro — 1 argento — 0 bronzo

Svezia (2) 1 oro — 0 argento — 1 bronzo

Repubblica Ceca (1) 1 oro — 0 argento — 0 bronzo

Estonia (1) 1 oro —0 argento —0 bronzo

Slovenia (1) 1 oro — 0 argento — 0 bronzo

Serbia (1) 0 oro — 2 argento — 0 bronzo

Portogallo (2) 0 oro — 1 argento — 1 bronzo

Ungheria (1) 0 oro — 1 argento — 0 bronzo

Israele (1) 0 oro — 1 argento — 0 bronzo

Romania (1) 0 oro — 1 argento — 0 bronzo

Slovacchia (1) 0 oro 1 argento — 0 bronzo

Turchia (1) 0 oro — 1 argento — 0 bronzo