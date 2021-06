Otto partiti hanno trovato un accordo per un nuovo governo. Per la prima volta c’è anche un leader palestinese. Netanyahu lascia un Paese diviso e dilaniato da un conflitto senza fine.

Sarà un “Governo del cambiamento” composto da 8 partiti storicamente distanti tra di loro, come i nazionalisti di Yamina, la sinistra di Yesh Atid e il partito della Lista Araba Unita, che sarà il primo partito di minoranza araba a far parte di un governo israeliano. La coalizione sarà guidata per i primi due anni, con una leadership a staffetta, dal leader dei nazionalisti Naftali Bennet per poi toccare al centrista Yair Lapid. L’accordo era nell’aria, ma ieri sera è stato ufficializzato da Yair Lapid, Naftali Bennett e Mansour Abbas. Secondo il quotidiano Haaretz, anche il partito New Hope di Gideon Sa’ar ha deciso di aderire alla coalizione.

La storica intesa si è formata in chiave anti Benjamin Netanyahu ed è nata nel giorno in cui è stato eletto il successore del Presidente Reuven Rivlin, l’ex leader dell’opposizione Isaac Herzog. Il nuovo Governo dovrà essere approvato dal Knesset, il parlamento monocamerale israeliano.

Anti-Netanyahu protesters who’ve been rallying against Netanyahu for over a year are celebrating tonight the news that for the first time since 2009, Israel will have a different PM.

They sing outside of the hotel where negotiations took place “tonight, there is great joy” pic.twitter.com/pPjvS6TSwt — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) June 2, 2021

Il futuro governo pone fine a 12 anni di governo ininterrotto del partito di ultradestra Likud. Benjamin Netanyahu lascerà un Paese diviso e dilaniato da un conflitto senza fine che il Likud ha contribuito ad inasprire, con le sue politiche estremamente aggressive nei confronti del popolo palestinese. Gli ultimi bombardamenti contro Gaza e lo scontro armato tra il governo israeliano e Hamas hanno causato la morte di centinaia di civili palestinesi, molti dei quali bambini. Le immagini dei raid hanno indignato il mondo e reso ancora più precaria la già difficile convivenza tra i due popoli. Il nuovo governo dovrà cercare di pacificare il Paese: sarà questa la grande, storica sfida che attende gli otto partiti dai prossimi giorni.