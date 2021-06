Il tasso di positività crolla a 0,68%. Da ieri: 37 morti e 1.325 nuovi casi. Vaccinato (con una dose) un italiano su 2, il 25% ha completato il ciclo. Pfizer e AstraZeneca efficaci contro la variante Delta. Tutti i dati.

Continua a migliorare nettamente la situazione pandemica in Italia. Il miglioramento dei dati procede parallelamente alla diffusione delle vaccinazioni. Nelle ultime 24 ore, sono stati 1.325 i positivi al test in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno precedente erano stati 1.400. Sono invece 37 le vittime in un giorno, mentre mercoledì erano state 52.

I dati di giovedì 17 giugno

• + 1.325 nuovi casi Covid

• + 37 decessi

• – 176 ricoverati

• – 27 in terapia intensiva

• Tasso di positività: 0,7%

Le vaccinazioni in Italia (al 17.06)



La campagna di vaccinazione, nonostante gli alti e bassi legati al vaccino di AstraZeneca, continua spedita in tutto il Paese con alcune regioni che corrono più delle altre, come la Lombardia, le Marche e la Puglia, che ad oggi hanno somministrato più del 95% delle dosi ricevute.

In Italia sono state somministrate in totale 44,2 milioni di dosi (aggiornamento del 16 giugno), e 14,9 milioni di persone hanno ricevuto anche la seconda dose, corrispondente al 26,2% della popolazione over 12 e al 24,8% del totale.

Sono stati immunizzati finora più del 90% degli over 80 e gradualmente si sta procedendo con l’immunizzazione delle categorie più giovani, attraverso diverse iniziative, come la vaccinazione dei maturandi e gli open days organizzati da varie regioni.

Vaccini efficaci contro variante Delta

Uno studio di The Lancet confermerebbe l’efficacia dei vaccini contro la variante Delta (indiana) del Covid-19. Secondo la rivista scientifica, tra le più prestigiose al mondo, Pfizer garantirebbe una protezione del 79% e AstraZeneca del 60%. Contro la variante inglese (Alfa), invece, la protezione sarebbe del 92% con il vaccino Pfizer e del 73% con AstraZeneca.