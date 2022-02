La repressione e i 6 mila arresti non fermano le proteste contro l’invasione dell’Ucraina. Si schierano alcune star e per la prima volta anche due oligarchi, mentre la tv di stato sospende il programma di Ivan Urgant, diventato famoso in Italia per Ciao 2020 e Ciao 2021.

Per Vladimir Putin, la guerra in Ucraina doveva riaccendere l’anima nazionalista del popolo russo, salvandosi così dalla crisi di consenso sempre più forte. I piani dell’ultimo zar di Russia, tuttavia, non procedono affatto come previsto.

Fino ad oggi, almeno 6mila manifestanti sono stati arrestati dalla polizia solo per aver contestato in piazza, pacificamente, l’invasione dell’Ucraina: troppo, per il regime. Il pretesto degli arresti sono state le misure anti-Covid, ma le immagini, postate sui social, hanno fatto il giro del mondo, indignando chiunque, anche i leader sovranisti europei che hanno sempre sostenuto il dittatore russo.

Il ritorno in piazza

Secondo l’analista Anna Zafesova, «l’imperialismo di Putin scontenta il popolo, in otto anni sono aumentate le spese militari e i salari sono rimasti fermi». Pochi si illudono sulla possibilità dell’opinione pubblica di influenzare il regime. Ma ciò che sta accadendo può risvegliare il movimento dell’opposizione, effetto contrario a quello voluto dal regime.

Sulla guerra e su Putin, il popolo russo è spaccato ma il dissenso avanza nel Paese e conquista alcune star, molto influenti e ascoltate, soprattutto tra le nuove generazioni. Come Anna Netrebko, la cantante russa star della lirica (e amica di Putin) che ha detto: «Sono contro questa guerra». O come Danila Kozlovsky, uno degli attori più noti e amati della Russia, che ha dichiarato: «A tutto questo non esiste alcuna giustificazione». E per la prima volta due oligarchi hanno chiesto a Putin di fermare il conflitto: non era mai successo.

Su tutte le voci libere, ancora una volta, in Russia si abbatte la censura: il caso più clamoroso in queste ore è la sospensione del programma televisivo del comico Ivan Urgant, diventato famoso in Italia per Ciao 2020 e Ciao 2021, ovvero speciali di Capodanno che imitavano un evento musicale italiano anni Ottanta. La tv russa avrebbe deciso di punire il conduttore per aver pubblicato su Instagram un’immagine totalmente nera accompagnata da una didascalia con la scritta «Paura e dolore. No alla guerra».

Gli arresti dei manifestanti