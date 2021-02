Mentre la campagna vaccinale corre nel Paese, il premier Boris Johnson ha tracciato la road map per il ritorno alla normalità. Anche nella musica e nello spettacolo.

Il festival di Glastonbury, uno dei più importanti festival musicali d’Europa, che si tiene ogni anno nei pressi di Pilton, in Inghilterra, è stato annullato. Anche altri grandi festival daranno probabilmente appuntamento al 2022, eppure qualcosa si muove dall’altra parte della Manica. Dal prossimo 17 maggio, la musica dal vivo potrebbe tornare sia negli spazi al chiuso che in quelli all’aperto. Gli spettacoli e gli eventi sportivi in ​​luoghi chiusi potranno svolgersi con una capacità massima di 1.000 persone (e di 4.000 spettatori nei luoghi aperti). Quanto ai grandi concerti all’aperto, invece, l’affluenza consentita sarà fino a 10mila unità, ma solo con posti a sedere.

La notizia è emersa nella conferenza stampa del 22 febbraio, in cui il premier Boris Johnson ha annunciato un piano in quattro fasi che dovrebbe riportare la Gran Bretagna alla normalità dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19, ovvero non prima del prossimo 21 giugno quando è prevista l’apertura della quarta fase della road map e il ritiro della maggior parte delle restrizioni.

La condizione è, ovviamente, che la tendenza alla regressione del coronavirus resti costante. Nonostante i dati della pandemia nel Regno Unito siano ancora alti, le notizie sul covid sono incoraggianti: nel Paese, la campagna vaccinale procede a ritmi serrati e i cittadini britannici possono iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel. Finora infatti sono stati vaccinati ben 16,88 milioni di persone con la prima dose, anche se solo 589mila hanno fatto finora il richiamo.

Le parole del premier hanno suscitato entusiasmo ma anche critiche dal settore della musica e dello spettacolo. La Music Venue Trust, associazione dei locali di musica dal vivo britannici ha scritto: “Questa road map individua ancora una volta gli eventi di musica dal vivo come un rischio specifico, implicando il trattamento del settore in modo speciale”. Ma il ceo dell’Association of Independent Festivals Paul Reed ha espresso soddisfazione: “Molti dei nostri festival potrebbero essere in grado di svolgersi in qualche modo entro la fine dell’anno, ma restano alcuni punti urgenti di chiarezza che devono essere fatti intorno ai requisiti esatti che gli organizzatori del festival dovranno soddisfare, in particolare riguardo ai test e alla certificazione Covid”.