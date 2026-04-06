A Budapest si vota la prossima domenica 12 aprile. I trumpiani e le destre globali sostengono Orbán, mentre le opposizioni accusano il premier del finto attentato al gasdotto per condizionare il voto. Lo sfidante Péter Magyar è in testa nei sondaggi.

Di Mauro Orrico

Due zaini pieni di esplosivo e detonatori sono stati scoperti domenica in Serbia a pochi metri dal gasdotto TurkStream, a 20 chilometri dal confine ungherese. Il premier ungherese Orbán ha convocato immediatamente il Consiglio di difesa nazionale, accusando indirettamente Kiev. Ma il principale avversario alle prossime elezioni presidenziali di domenica, Péter Magyar, ha subito accusato il premier di aver orchestrato una montatura con la complicità del presidente serbo Vučić per seminare panico e condizionare il voto del 12 aprile. L’Ucraina ha respinto ogni coinvolgimento, definendo l’episodio una “false flag russa”. L’episodio rivela il clima incandescente di questa campagna elettorale, tra interferenze esterne e disinformazione.

Elezioni decisive per l’Europa

La democrazia in Ungheria è sempre più sotto pressione e in gioco, in queste elezioni, è il futuro del Paese ma anche dell’Unione Europea. L’Ungheria pesa appena l’1,1% del PIL dell’UE e il 2% della sua popolazione, ma in questi anni ha esercitato – attraverso il diritto di veto – un’influenza sproporzionata sulle istituzioni europee: Orbán – che guida il Paese dal 2010 con un governo di estrema destra – ha bloccato gli aiuti all’Ucraina, le sanzioni alla Russia, i fondi UE, ispirando leader illiberali come il premier slovacco Fico e il ceco Babiš e alimentato i nazionalismi di Marine Le Pen e dell’ultradestra italiana di Meloni e Salvini. Orbán ha trasformato l’Ungheria in quella che lui stesso chiama “democrazia illiberale”: tribunali svuotati di indipendenza, media diventati per l’80% propaganda di regime, norme contro le persone Lgbtq, leggi elettorali distorte a favore di Fidesz.

I trumpiani e le destre globali sostengono Orban, ma lo sfidante Péter Magyar (conservatore ma europeista) è in testa in tutti i sondaggi di circa 8-10 punti. La domanda che tutti si pongono però è: Orban accetterebbe la sconfitta, qualora accadesse? Oppure farebbe di tutto per resistere, per contestare il risultato, per avvelenare ancor di più le acque della democrazia?