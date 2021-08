La strage all’aeroporto di Kabul ha ucciso oltre 200 civili afghani e 13 marines statunitensi. L’Isis-K ha rivendicato gli attacchi. Biden: «Colpiremo con precisione».



Sono strazianti le immagini arrivate da Kabul, tra brandelli di corpi ovunque e la disperazione di chi resta. Una prima esplosione è avvenuta giovedì fuori dall’Abbey Gate dell’aeroporto, la seconda, poco dopo, vicino al The Baron Hotel. Una terza esplosione è stata avvertita dopo le 20 ora italiana e una quarta dopo le 22. Obiettivo degli attacchi erano i civili afghani e gli occidentali che vogliono lasciare il Paese. Poco dopo, l‘Isis-K ha rivendicato tre attacchi con ordigni esplosivi e ha parlato di un solo attentatore kamikaze.

I talebani hanno condannato l’azione terroristica.



Il bilancio è tragico e ancora provvisorio: più di 200 sono i morti – quasi tutti civili afghani – e 150 i feriti, molti dei quali sono stati trasportati all’ospedale di Emergency. I marines americani uccisi sono 13. I dati però non sono definitivi e il bilancio è destinato ad aumentare ancora. Nessun italiano è rimasto coinvolto.

La paura però non ha fermato la fuga dei cittadini afghani e anche oggi in migliaia hanno affollato l’aeroporto di Kabul, nella speranza di lasciare il Paese.

Picture from near Baron Gate, Kabul airport. Explosion just now. #Afgahnistan pic.twitter.com/jypJkS0YxJ — Gareth Browne (@BrowneGareth) August 26, 2021

Biden: «Colpiremo con precisione»



Sotto il fuoco incrociato delle critiche, dopo la morte di 13 soldati americani e la gestione disastrosa del ritiro delle truppe, il presidente Joe Biden ha parlato in Tv: «È un giorno triste. L’attacco che stavamo aspettando è arrivato. Non dimenticheremo e non perdoneremo, vi troveremo e ve la faremo pagare. Colpiremo con precisione». Il presidente ha confermato che il ritiro non si fermerà.

Intorno a Joe Biden, il coro di critiche è sempre più assordante e i repubblicani pronunciano la parola impeachment. Per l’America è stata la giornata più tragica dell’ultimo decennio in Afghanistan, mentre restano i timori di un attacco ai marines in partenza. (Foto copertina: L. Clancy – Unsplash)