Il premier Netanyahu ha annunciato: “Occuperemo la Striscia di Gaza, la decisione è stata presa”. Donald Trump ha dato l’ok all’annessione, mentre 600 ex funzionari della sicurezza israeliani hanno chiesto la fine dei massacri. Nelle ultime 24 ore, altri 87 civili sono stati uccisi e 8 sono morti di fame. I feriti sono 644.

Di Marta Foresi

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è a un passo dal dare il via libera alla totale invasione di Gaza, annunciata in queste ore, e secondo il sito di informazione israeliano Ynet, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe acconsentito all’operazione. Il sostegno americano è un elemento cruciale per Netanyahu, che fino a questo momento aveva trovato resistenze sia a livello internazionale che domestico per i suoi piani più ambiziosi. Secondo un’analisi del Times of Israel, per il momento Israele però non ha né i soldati né i mezzi necessari per un’occupazione totale, e l’operazione metterebbe in serio pericolo anche gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas.

La condanna dell’Ue

L’Ue ha bocciato il piano di annessione di Israele. La portavoce per gli Affari esteri della Commissione europea Anitta Hipper ha detto: “Gaza deve essere parte integrante del futuro Stato palestinese. E allo stesso tempo, per quanto riguarda Hamas non deve avere alcun ruolo nel futuro governo e sicurezza di Gaza. Chiediamo anche il rilascio di tutti gli ostaggi e un cessate il fuoco sostenibile”.

Le ultime notizie da Gaza

Secondo il ministero della Salute di Gaza, nelle ultime 24 ore almeno 87 palestinesi, tra cui 52 alla ricerca di aiuti, sono stati uccisi e 644 feriti negli attacchi dell’esercito israeliano nella Striscia. Il conteggio comprende 8 persone, un bambino e sette adulti, che sono morte di fame nelle ultime 24 ore, portando il bilancio delle vittime legate alla fame a 188, di cui 94 bambini.